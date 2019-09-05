Anathema: Farkımız Liverpool köklerimizden geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAnathema: Farkımız Liverpool köklerimizden geliyor
GeriKitap Sanat Anathema: Farkımız Liverpool köklerimizden geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DOĞU YÜCEL doguyucel@gmail.com
05.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Anathema: Farkımız Liverpool köklerimizden geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anathema: Farkımız Liverpool köklerimizden geliyor

Türkiye’de çok sevilen rock grubu Anathema, bu defa çok özel bir turne için geliyor. İngiliz grup 6 Eylül’de Ankara’da, 7 Eylül’de İstanbul’da, 8 Eylül’de ise İzmir’de anket yöntemiyle hayranlarının en sevdiği parçaları çalacak. Söz grubun lider ismi Daniel Cavanagh’ta...

 

Anathema ülkemize en sık gelen gruplardan biri olabilir. Öyle ki, “Anathema elemanları İstanbul’da ev tutmuş” esprisine kadar gitti iş. Tabii ki grubun burada tuttuğu bir ev yok ama şu bir gerçek ki, başımızın üstünde yerleri var. Bu defa grup çok özel bir performans için, üç büyük şehrimizi ziyaret edecek. Hayranlarının seçtiği parçaları çalacaklar. Bu konsepti daha önce bir kere memleketleri Liverpool’da sahneye koydular, şimdi de Türkiye’de tekrarlayacaklar ve bir daha yapmaya da niyetleri yok. Bu konserlerden önce Daniel Cavanagh’ın görüşlerini aldık.

Türkiye’ye “Anathema Special By Request” konseptli bir mini turneyle geri dönüyorsunuz ve bu defa hayranlarınızdan istek parça alarak repertuarınızı oluşturacaksınız. Bu konsepti daha önce Metallica da uygulamıştı, onlardan mı esinlendiniz?
Hayır, hayır, bir Metallica hayranı olsam da fikir menajerlerimize aitti. Biz de daha önce yapmadığımız bir şey olduğu için bu fikre sıcak baktık. Böylece hayranlarımızın düşüncelerini görmemiz de mümkün olacaktı.

Metallica bunu tüm şarkılarını içeren bir anketle gerçekleştirmişti. Siz bazı şarkıları ankete dahil etmemişsiniz. Aday şarkılar nasıl seçildi?
Müzik yolculuğumuzda yaşadığımız ilerleme nedeniyle şarkı seçiminde bizim de seçim şansımızın olması gerektiğini düşündük. Başlangıçta olduğumuz gruptan çok farklıyız sonuçta. Bu yüzden grubun çalmakta kendini rahat hissetmeyeceği şarkılara yer vermek anlamsız olurdu. İki tarafın da söz hakkı olmalıydı bu süreçte.

Anathema dediğiniz gibi yıllar içinde çok farklı bir gruba evrildi. Sert bir metal grubu iken şimdi her tarzdan müzikseverin dinleyebileceği bir gruba dönüştünüz. Peki anket sonucundan ‘Crestfallen’ gibi eski parçalarınız çıkarsa ne yapacaksınız?
Hiç zor değil bizim için, bu şarkıları 2011’de yayımladığımız “Falling Deeper” albümündeki versiyonlarıyla çalabiliriz.

Bana göre kariyerinizin en ilginç parçalarından biri olan ‘J’ai Fait Une Promesse’ ankete dahil değil mesela. Bu şarkı en başta nasıl çıkmıştı, doom-death tarzı icra ederken ne oldu da bu Fransızca ballad araya sızdı, hatırlıyor musun?
Hayır çalmadım ama Everwake’i birkaç kere solo olarak Anneke van Giersbergen ve Marjana Semkina ile çalmıştık. Biz en baştan beri farklı davranan bir grup olduk. Daha ilk albümümüzde böyle bir şarkı yapmamız bizim Liverpool kökenlerimize ve hayal gücümüze dayanıyor.

Duygusal olarak sahnede icra etmesi zor bir parçanız var mı?
Yok aslında, sahnedeyken gerçekten dokunulmaz hissediyorum. Şarkıları bir profesyonel gibi çalmıyorum, her an duygusal olarak da şarkıyla bağ kuruyorum. Ama enerji içimde dönenlerden ziyade her zaman seyirciye yönelik oluyor.

Anathema, 90’ların sonundan itibaren Türkiye’de çok popüler bir grup. Türk rock ve metal dinleyicilerinin kalbinde çok özel bir yeriniz var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
Açıklayamıyorum. Arjantin, Şili, Meksika, Almanya, Polonya, Japonya gibi ülkelerin dinleyicileriyle aramızda özel bir bağ var. Bu güzel bir şey, açıklamaya gerek duymuyorum. 1998’te ilk defa gelmiştik, sonra 2000’de geldik, bu ilk konserleri unutamıyorum.

En son 2017’de Optimist isimli albümle yine hayranlarınızı şaşırtmıştınız. Yeni albümde nasıl bir rota izleyeceksiniz?
Hans Zimmer bu albümün kilit esin kaynağı diyebilirim. Daha sinematografik ve evrensel bir sound ve atmosfer kurduk.

Anathema 6 Eylül, Ankara Milyon Performance Hall / 7 Eylül, İstanbul Zorlu PSM/ 8 Eylül İzmir SoldOut Performance Hall

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Anathema: Farkımız Liverpool köklerimizden geliyor
Elif Şafak finale kaldı
İstanbul Tiyatro Festivali biletleri satışta
Muammer Karaca’da restorasyon başladı