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    Anadolu'nun ödülleri

    DHA
    27.03.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) tarafından düzenlenen ‘Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’, Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerine verildi.

    SAHNELERİN ve beyaz perdenin unutulmaz ismi, usta oyuncu Sadri Alışık anısına bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’ Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve kültür-sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle sahiplerine verildi. Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan ve Altan Alkan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede farklı kategorilerde toplam 12 ödül dağıtıldı.

    ONUR ÖDÜLÜ SUNA KAN’A
    Gecenin ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Onur Ödülü’ne layık görülen ünlü keman virtüözü, sanatçı Suna Kan’a ödülünü verdi.
    Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü Türk edebiyatının öncü kadınlarından olan yazar Ayla Kutlu’ya takdim eden usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık da, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a 8 yıldır Yenimahalle’deki tüm salonlarının kapılarını kendilerine açtığı ve desteklerini esirgemediği için teşekkür etti.

    12 KATEGORİ
    Yılın en başarılı kadın ve erkek oyuncuları ile yardımcı oyuncuların ödüllendirildiği gecede, komedi ve müzikal dalında da en iyilere ödülleri verildi. Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Mehtap Öztepe, En Başarılı Erkek Oyuncusu da Olcay Akın Kavuzlu olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Cengiz Uzun, Kadın Oyuncu ise Özden Gököz oldu. Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu Miraç Eronat seçilirken, aynı kategoride En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise Serdar Kayaokay layık görüldü. Aynı dalda Yardımcı rolde En Başarılı Erkek Oyuncu Cevat Duman, Kadın Oyuncu ise Demet Bölükbaşı oldu. Gecede ‘Seçici Kurul Özel Ödülü’ ise ‘MontyPythonandtheHolyGrail’ Müzikal oyunuyla ODTÜ Müzikal Topluluğu Oyuncuları’na verildi. Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülü’nün sahibi ise ‘Muhteşem Diva’ oyunundaki rolüyle Özgür Deniz Kaya oldu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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