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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Ömer ERBİL
14.11.2018 - 08:33, Son Güncelleme:

Anadolu’da ilk Türk izleri

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Anadolu’da ilk Türk izleri

Kars Kağızman’da Türklerin Anadolu’daki izlerini simgeleyen 70’e yakın yeni kaya resmi bulundu. Kaya resimlerinde at tasvirleri, süvari resimleri, av ve tuzak sahneleri, dağ keçileri, geyik, rengeyiği, hayat ağacı vb motifler yer alıyor.

TARİH ve arkeoloji alanında yeni çalışmalar sürdükçe, Moğolistan’dan başlayıp Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyada Türk kültürüne ait yeni arkeolojik bulgular ve Türk kültürünün zenginliğine dair yeni kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. 1998 yılından itibaren Türk Dünyası Yüzey Araştırmaları ve Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalar yürüten Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibi Türk dünyasına yönelik tarihi ve arkeolojik çalışmaları, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Nahcivan ve son olarak da Moğolistan’da sürdürüyor. Daha önce Kuzeydoğu Anadolu araştırmalarında (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır) kaya resimleri, damgalar, taş heykeller ve runik harfler gibi Türk kültür unsurlarının Orta Asya ile olan kültürel bağlarını bilimsel yayınlarla kanıtlamışlardı. Bu çalışmalar neticesinde Anadolu erken dönem Türk kültürünün karanlıkta kalan pek çok yönü aydınlatılabilmişti.

Ceylan, elde edilen bu verilerle ilgili şöyle konuştu: “Orta Asya ile Anadolu arasında bir geçiş bölgesi olan Kars ve çevresi ise kaya resimleri bakımından son derece zengindir. Kömürlü, Camuşlu, Çiçekli, Tunçkaya vb kaya resim alanlarını barındıran Kağızman, erken dönem Türk boylarının Anadolu’ya girmelerinde kullandıkları önemli bir geçiş noktası olmuştur.”

Anadolu’da ilk Türk izleri

MUHTEŞEM TASVİRLER

En son Kars Kağızman’da Doç. Dr. Oktay Özgül ile birlikte iki ayrı yerde yeni kaya resim alanı tespit edildi. Kağızman Paslı Köyü ve Ağdeveler arasındaki bir bölgede yer alan kaya resimleri, yüksek bir plato üzerinde, U biçimli bir kayalık alanda bulundu. Bazalt taşlar üzerinde 70’e yakın kaya resmi tespit edildi. At tasvirleri, süvari resimleri, av ve tuzak sahneleri, dağ keçileri, geyik, rengeyiği, hayat ağacı gibi motifler, kazıma, çizgi ve vurma tekniği ile yapıldığı düşünülüyor. İkinci alanda da kaya resimlerinin üstünde duvarları belli olan ve harçsız kuru duvar tekniği ile yapılmış bir kale bulunuyor. Kalede çok sayıda Tunç Çağı olduğu tahmin edilen keramikler tespit edildi. Buradaki kaya resimlerinde ise dağ keçileri ve geyik tasvirleri yer alıyor.

Karsın 5 bin yıllık Türkleri
Kars'ın 5 bin yıllık Türkleri
 

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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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