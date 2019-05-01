Anadolu düşleri
ÇALIŞMALARINI Ankara’da sürdüren ressam Yalçın Gökçebağ, iki yıl aradan sonra yeniden İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Gökçebağ’ın Nişantaşı’ndaki Art 212’de açılan ‘Anadolu Düşleri’ başlıklı sergisi 15 Mayıs’a kadar sürecek. Empresyonist tarzda Anadolu’nun değişik yörelerinden manzaraları tuvale yansıtan Gökçebağ’ın sergisinde artık klasikleşen tepeden bakışlı ekin tarlaları, çay ve portakal bahçelerinin yanı sıra Bodrum’dan da peyzajlar yer alıyor. Resimlerinde felsefi olarak lekeci anlayışa ve geometrik düzenlemelere özen gösteren Gökçebağ, figüratif anlayışla eserlerinde bir senfonik ritm yakaladığı görüşünde. Çocukluğu ve gençlik yıllarındaki Anadolu’yu tuvale yansıttığını anlatan Gökçebağ, sergiye ‘Anadolu Düşleri’ ismini vermesinde uzun yıllar köylerde yaşayıp bizzat imece anlayışına katkı vermesi ve köy enstitüsünde okumasının önemli rol oynadığını söylüyor.
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