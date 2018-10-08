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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Amsterdam’da Türkiye Edebiyatı Festivali

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Amsterdam’da Türkiye Edebiyatı Festivali

Amsterdam’ın uluslararası edebiyat festivali Read My World bu yıl 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Aylime Aslı Demir ile Süreyyya Evren’in küratörlüğünde Türkiye edebiyatına odaklanıyor. Türkiye’den Enis Akın, Sevinç Çalhanoğlu, Karin Karakaşlı, Sema Kaygusuz, Cem Sorguç, Seray Şahiner, Ali Duran Topuz ve Murat Uyurkulak’ın katılacağı festivalde Hollanda edebiyat ve sanat dünyasından da çok sayıda isim yer alıyor. 

 2013 yılında Filistin ve Mısır’ı merkeze alarak Arap edebiyatına yoğunlaşan, 2014’te Karayipler’i, 2015’te Endonezya, Malezya ve Singapur etrafında Güneydoğu Asya’yı, 2016’da Ukrayna ve Polonya’yı, 2017’de de Siyahî ABD’yi gündemine alan Read My World’ün Türkiye üzerinde duran altıncısı 9 Ekim günü Belçika’nın Brüksel şehrinde, Bozar’da gerçekleşecek bir panelle başlıyor. Amsterdamlı yazar ve çevirmen Canan Maraşlıgil’in moderatörlüğünde 2013’den bugüne KAOS GL dergisinin editörlüğünü yürüten yazar ve küratör Aylime Aslı Demir ile Türkiye edebiyatının önde gelen iki ismi, Sema Kaygusuz ve Karin Karakaşlı, zor zamanlarda yazmanın hallerini konuşacaklar.   

Festivalin açılış gecesi tanınmış Türkiye kökenli Hollandalı müzisyen Karsu’nun şarkıları eşliğinde 11 Ekim akşamı Amsterdam’ın dinamik kültür merkezlerinden Tollhuistuin’da gerçekleşecek. Ardından festival Türkiye edebiyatını Türkiye’nin hikâyelerinin büyük çeşitliliği içinde ele almaya dönük yoğun programıyla sürecek:

ETKİNLİK PROGRAMI
9 Ekim Salı
Ön Gösterim 1, Türkiye’nin Telaşı (20.00, Brüksel)
Katılımcılar: Sema Kaygusuz, Aylime Aslı Demir, Karin Karakaşlı, Canan Maraşlıgil

10 Ekim Çarşamba
Read My World Bijlmer Boekt’ta (20.00, Bijlmer Parktheater)

11 Ekim Perşembe
Açılış Gecesi (20.00, Ana Salon Tolhuistuin Amsterdam)

12 Ekim Cuma
Read My World Sahnesi (11.00 ve 14.00, Ana Salon)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Enis Akın, Vlado Spisiak

 

Uzaktan Gelen Ne (16.00, Framer Framed)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Enis Akın

Flânözler: Yürüyüş (16.30, Kuzey Amsterdam)
Katılımcılar: Maartje Smits, Sevinç Çalhanoğlu, Mrtijn den Ouden

Küratörlerle Tanışın (17.00, Ana Salon)
Katılımcılar: Aylime Aslı Demir, Süreyyya Evren
Moderatör: Guido Snel

Küratörün Film Seçimi: Kılçık (18:00, Fuaye)
Yönetmen: Kerem Ayan
Oyuncular: Serkan Keskin, Serdar Orçin
Yapımcı: Armağan Lale – Filmada
11, renkli
Her öğlen yaptığı gibi aynı lokantaya öğle yemeği yemek üzere gider. Ancak bugün ona ilk kez farklı bir balık sunulacak...
Sema Kaygusuz’un bir kısa öyküsüne dayanıyor...
Bu film festivalin fuaye alanında sürekli izlenebilecek.

Küratörün Film Seçimi: Bardergi (18:00, Fuaye)
Burak Delier
Bardergi: Kendini Bar Zanneden Dergi
09’ 18’’
Film fuayede alanında sürekli izlenebilecek.

 

Flânözler (18.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Sevinç Çalhanoğlu, Jacqueline Schoemaker
Moderatör: Aslı Özgen-Tuncer

“Bir Meydandan Kalanlar: Post-Devrimci Yazı” (18.30, Ana Salon)
Katılımcılar: Murat Uyurkulak, Aylime Aslı Demir
Moderatör: Özkan Gölpınar

Türk Dizileri! Birinci Kısım (19.30, Ana Salon)
Katılımcılar: Fatma Aydemir, Seray Şahiner, Esra Seval Dede ve Aslı Özgen-Tuncer
Moderatör: Gülden Ilmaz

İçten bir Yaklaşım (19.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Sevinç Çalhanoğlu, Aylin Kuryel
Moderatör. Flora Valeska Woudstra

İfade Özgürlüğü: Gazetecilik Üzerine Karşılıklı Değerlendirme (20.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Raşit Elibol
Moderatör: Nicole Terborg
 

Queerleştir! (21.00, Grote Zaal)
Katılımcılar: Aylime Aslı Demir, Yael Van Der Wouden
Moderatör: Nancy Jouwe

Basın ve Kutuplaşma (21.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Fréderike Geerdink, Tan Tunalı, Aldith Hunkar
Moderatör: Nicole Terborg

Kimliklerin Ötesini Tahayyül Etmek (22.00, Grote Zaal)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Khadija Massaoudi, Ahmet Polat, Burhan Sönmez
Moderatör: Chris Keulemans

Anadolu Ekspres (23.00, Foyer)
Rotterdam'dan çıkan Anadolu Ekspres, kulüp geceleri organize ederek Türk müziğinin mirasını izleyen yerel bir DJ kolektifi.

 

13 Ekim Cumartesi
Şiir Çeviri Atölyesi (15.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Hamide Doğan

Kökler! (17.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Nazmiye Oral, Sema Kaygusuz, Sevinç Çalhanoğlu, Babs Gons, Carolina Trujillo
Moderatör: Nancy Jouwe

 

HüzünProject (17.00, Framer Framed)
Katılımcılar: Nihat Karataşlı, Inez Piso

Kısmet (2013) (17.00, Spiegelzaal)
Katılımcı: Ali Şahin

Zeki Müren Yardım Hattı (2016) (17.00, Spiegelzaal)
Yönetmen: Beyza Boyacıoğlu, Jeff Soyk
ABD, Türkiye
İnteraktif

 

Şiir ve Şehir (18.00, Main Hall)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Cem Sorguç, Hamide Doğan, Sytske Sötemann

Read My World Canlı– Festival Radyosu (18:00, Fuaye)
Program: 18.30 – 19.00
Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir
19.00 – 19.30
Cem Sorguç
19.30 – 20.00
Cem Sorguç Ali Duran Topuz ile söyleşiyor

İçten Bir Yaklaşım (19.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Enis Akın, Mustafa Kör

 

Sulukule Mon Amour (2016) (18.10, Spiegelzaal)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Türkiye
7 

TV Dizileri! 2. Kısım (19:30, Ana Salon)
Katılımcılar: Seray Şahiner, Nur Özgenalp, Murat Uyurkulak, Funda Müjde, Nadia Moussaid
Moderatör: Gülden Ilmaz

 

Konforsuzluk Alanı (20.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Süreyyya Evren, Ellen Deckwitz, Mustafa Kör, Enis Akın, K. Michel, Rosa Schogt

 

Şehri Yeniden Ele Geçirmek (21.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Maurits de Bruijn, Cem Sorguç, Niña Weijers and Sevinç Çalhanoğlu
Moderatör: Baheam Sadeghi

 

Agora Lettera Sunar: Edebiyat Yolcuları (21.00, Main Hall)
Katılımcılar: Seray Şahiner, Meltem Halaceli, Duygu Alkan, Burhan Sönmez, Eren Akşahin, Kardelen Sivri

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