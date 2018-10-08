Amsterdam’da Türkiye Edebiyatı Festivali
Amsterdam’ın uluslararası edebiyat festivali Read My World bu yıl 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Aylime Aslı Demir ile Süreyyya Evren’in küratörlüğünde Türkiye edebiyatına odaklanıyor. Türkiye’den Enis Akın, Sevinç Çalhanoğlu, Karin Karakaşlı, Sema Kaygusuz, Cem Sorguç, Seray Şahiner, Ali Duran Topuz ve Murat Uyurkulak’ın katılacağı festivalde Hollanda edebiyat ve sanat dünyasından da çok sayıda isim yer alıyor.
2013 yılında Filistin ve Mısır’ı merkeze alarak Arap edebiyatına yoğunlaşan, 2014’te Karayipler’i, 2015’te Endonezya, Malezya ve Singapur etrafında Güneydoğu Asya’yı, 2016’da Ukrayna ve Polonya’yı, 2017’de de Siyahî ABD’yi gündemine alan Read My World’ün Türkiye üzerinde duran altıncısı 9 Ekim günü Belçika’nın Brüksel şehrinde, Bozar’da gerçekleşecek bir panelle başlıyor. Amsterdamlı yazar ve çevirmen Canan Maraşlıgil’in moderatörlüğünde 2013’den bugüne KAOS GL dergisinin editörlüğünü yürüten yazar ve küratör Aylime Aslı Demir ile Türkiye edebiyatının önde gelen iki ismi, Sema Kaygusuz ve Karin Karakaşlı, zor zamanlarda yazmanın hallerini konuşacaklar.
Festivalin açılış gecesi tanınmış Türkiye kökenli Hollandalı müzisyen Karsu’nun şarkıları eşliğinde 11 Ekim akşamı Amsterdam’ın dinamik kültür merkezlerinden Tollhuistuin’da gerçekleşecek. Ardından festival Türkiye edebiyatını Türkiye’nin hikâyelerinin büyük çeşitliliği içinde ele almaya dönük yoğun programıyla sürecek:
ETKİNLİK PROGRAMI
9 Ekim Salı
Ön Gösterim 1, Türkiye’nin Telaşı (20.00, Brüksel)
Katılımcılar: Sema Kaygusuz, Aylime Aslı Demir, Karin Karakaşlı, Canan Maraşlıgil
10 Ekim Çarşamba
Read My World Bijlmer Boekt’ta (20.00, Bijlmer Parktheater)
11 Ekim Perşembe
Açılış Gecesi (20.00, Ana Salon Tolhuistuin Amsterdam)
12 Ekim Cuma
Read My World Sahnesi (11.00 ve 14.00, Ana Salon)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Enis Akın, Vlado Spisiak
Uzaktan Gelen Ne (16.00, Framer Framed)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Enis Akın
Flânözler: Yürüyüş (16.30, Kuzey Amsterdam)
Katılımcılar: Maartje Smits, Sevinç Çalhanoğlu, Mrtijn den Ouden
Küratörlerle Tanışın (17.00, Ana Salon)
Katılımcılar: Aylime Aslı Demir, Süreyyya Evren
Moderatör: Guido Snel
Küratörün Film Seçimi: Kılçık (18:00, Fuaye)
Yönetmen: Kerem Ayan
Oyuncular: Serkan Keskin, Serdar Orçin
Yapımcı: Armağan Lale – Filmada
11’, renkli
Her öğlen yaptığı gibi aynı lokantaya öğle yemeği yemek üzere gider. Ancak bugün ona ilk kez farklı bir balık sunulacak...
Sema Kaygusuz’un bir kısa öyküsüne dayanıyor...
Bu film festivalin fuaye alanında sürekli izlenebilecek.
Küratörün Film Seçimi: Bardergi (18:00, Fuaye)
Burak Delier
Bardergi: Kendini Bar Zanneden Dergi
09’ 18’’
Film fuayede alanında sürekli izlenebilecek.
Flânözler (18.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Sevinç Çalhanoğlu, Jacqueline Schoemaker
Moderatör: Aslı Özgen-Tuncer
“Bir Meydandan Kalanlar: Post-Devrimci Yazı” (18.30, Ana Salon)
Katılımcılar: Murat Uyurkulak, Aylime Aslı Demir
Moderatör: Özkan Gölpınar
Türk Dizileri! Birinci Kısım (19.30, Ana Salon)
Katılımcılar: Fatma Aydemir, Seray Şahiner, Esra Seval Dede ve Aslı Özgen-Tuncer
Moderatör: Gülden Ilmaz
İçten bir Yaklaşım (19.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Sevinç Çalhanoğlu, Aylin Kuryel
Moderatör. Flora Valeska Woudstra
İfade Özgürlüğü: Gazetecilik Üzerine Karşılıklı Değerlendirme (20.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Raşit Elibol
Moderatör: Nicole Terborg
Queerleştir! (21.00, Grote Zaal)
Katılımcılar: Aylime Aslı Demir, Yael Van Der Wouden
Moderatör: Nancy Jouwe
Basın ve Kutuplaşma (21.30, Tuinzaal)
Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Fréderike Geerdink, Tan Tunalı, Aldith Hunkar
Moderatör: Nicole Terborg
Kimliklerin Ötesini Tahayyül Etmek (22.00, Grote Zaal)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Khadija Massaoudi, Ahmet Polat, Burhan Sönmez
Moderatör: Chris Keulemans
Anadolu Ekspres (23.00, Foyer)
Rotterdam'dan çıkan Anadolu Ekspres, kulüp geceleri organize ederek Türk müziğinin mirasını izleyen yerel bir DJ kolektifi.
13 Ekim Cumartesi
Şiir Çeviri Atölyesi (15.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Hamide Doğan
Kökler! (17.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Nazmiye Oral, Sema Kaygusuz, Sevinç Çalhanoğlu, Babs Gons, Carolina Trujillo
Moderatör: Nancy Jouwe
HüzünProject (17.00, Framer Framed)
Katılımcılar: Nihat Karataşlı, Inez Piso
Kısmet (2013) (17.00, Spiegelzaal)
Katılımcı: Ali Şahin
Zeki Müren Yardım Hattı (2016) (17.00, Spiegelzaal)
Yönetmen: Beyza Boyacıoğlu, Jeff Soyk
ABD, Türkiye
İnteraktif
Şiir ve Şehir (18.00, Main Hall)
Katılımcılar: Karin Karakaşlı, Cem Sorguç, Hamide Doğan, Sytske Sötemann
Read My World Canlı– Festival Radyosu (18:00, Fuaye)
Program: 18.30 – 19.00
Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir
19.00 – 19.30
Cem Sorguç
19.30 – 20.00
Cem Sorguç Ali Duran Topuz ile söyleşiyor
İçten Bir Yaklaşım (19.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Enis Akın, Mustafa Kör
Sulukule Mon Amour (2016) (18.10, Spiegelzaal)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Türkiye
7’
TV Dizileri! 2. Kısım (19:30, Ana Salon)
Katılımcılar: Seray Şahiner, Nur Özgenalp, Murat Uyurkulak, Funda Müjde, Nadia Moussaid
Moderatör: Gülden Ilmaz
Konforsuzluk Alanı (20.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Süreyyya Evren, Ellen Deckwitz, Mustafa Kör, Enis Akın, K. Michel, Rosa Schogt
Şehri Yeniden Ele Geçirmek (21.00, Tuinzaal)
Katılımcılar: Maurits de Bruijn, Cem Sorguç, Niña Weijers and Sevinç Çalhanoğlu
Moderatör: Baheam Sadeghi
Agora Lettera Sunar: Edebiyat Yolcuları (21.00, Main Hall)
Katılımcılar: Seray Şahiner, Meltem Halaceli, Duygu Alkan, Burhan Sönmez, Eren Akşahin, Kardelen Sivri
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