Amerika yolcularına duyurulur!

Her şey bundan dört yıl önce başladı. Instagram’da gördüğüm bir fotoğraf dikkatimin Çilek ailesine dönmesine neden oldu. Gezgin bir ailenin çok güzel karelerini paylaşıyorlardı. O zaman kızları Ela 2.5 yaşındaydı. Çoğu seyahatlerine Ela’yı da götürüyor, herkesi kıskandıracak fotoğraflar çekiyorlardı. Bayılmıştım!

Önce Talha Çilek’e Hürriyet Seyahat ekinde yayımlanmak üzere bir röportaj yapmayı teklif ettim. Ardından eşi Hande Çilek de Hürriyet Seyahat’e yazmaya başladı. Aslında Hande Çilek gezi yazılarına aşinaydı. Kurduğu ‘gumuspusula.com’ adlı internet sitesinde gittiği yerlerle ilgili yazılarını ve fotoğraflarını paylaşıyordu. Ciddi bir de arşivi olmuştu. Hande Çilek’in bu yazıları, seyahatleri arttıkça birikti. Sonunda birlikte bir kitap yapma fikri doğdu. Kitap konusundaki çalışmalarımız yaklaşık altı ay sürdü ve sonunda ortaya ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’ çıktı.

Kitabın editörlüğünü üstlendim. Seyahat ekinde ve kendi blog’unda hazırladığı yazıları güncellemesiyle 25 yeni yer çıktı ortaya.

Çilek ailesi, iki yıl önce Amerika’ya yerleşti. Artık hayatlarına orada devam ediyorlar.Hande Çilek’in kitabının konseptini de mevcut yaşamlarına göre oluşturduk, ‘Amerika Kıtası...’ Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan bu kitap aslında bir rehber değil. O bölge hakkında genel bilgiler bulunsa da asıl amaç insanları seyahat etmeye teşvik etmek. Anlatılan bölgenin ruhunu anlatmak...

Hande Çilek, bir yandan Kuzey Amerika’yı gezerken, fırsat buldukça da büyük aşk duyduğu Güney Amerika’ya gidiyor. Çilek, ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’da Amerika’nın sadece şehirlerini değil festival noktaları, müzeleri, alışveriş ve lezzet noktaları gibi kıta Amerika’sına gitmeden önce hayal kurulan ne varsa hepsi hakkında açıklayıcı ve eğlenceli bir dille bilgileri aktarıyor.



BÜYÜK KANYON’DAN PERU’YA...

Hande Çilek kalemi güçlü, fotoğraf bilgisi yüksek bir gezgin. Fotoğrafları insanın içini açıyor. Hiç aklınızda olmasa bile ‘oraya’ gitmek istiyorsunuz.

Malum, çağımız ‘Instagram’ yani ‘fotoğraf’ çağı. Bu işin püf noktalarını da bulacaksınız kitapta.

‘Nasıl fotoğraf çekiyoruz’ başlıklı son bölümde Çilek ailesinin hangi programları kullandıklarından hangi makineleri tercih ettiklerine, bir fotoğraf çekimi öncesinde kıyafetten makyaja nasıl ön hazırlık yaptıklarına kadar tüm detaylı bilgileri bulacaksınız. Fotoğraf çekmek bir saniye ancak öncesi ve sonrasındaki saatler süren hazırlıkları okuyacaksınız. Kim bilir belki siz de ilham alıp tekniğinizi, hazırlığınızı değiştireceksiniz...

Kaliforniya sahillerindeki en güzel plajlardan Büyük Kanyon’un tarihine, kamp yapılacak en güzel milli parklardan Peru amazonlarındaki vahşi yaşama, Küba’nın arka sokaklarından UNESCO tarafından koruma altındaki Cartagene’ye kadar kıtanın en güzel yerleri sizi bekliyor.

Çilek ayrıca kitaptan elde edilecek gelirin tamamını Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (KORUNCUK) bağışlayacak. Alacağınız her kitabın bir çocuğa dokunacağını da unutmayın...



AMERİKA YOLCUSU

KALMASIN



Hande Çilek

Hürriyet Kitap, 2019

280 sayfa, 39 TL.