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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
SERKAN OCAK - serkan.ocak@hurriyet.com.tr
12.07.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Amerika yolcularına duyurulur!

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Amerika yolcularına duyurulur!

Hande Çilek, uzun yıllar Amerika Kıtası’na yaptığı seyahatleri bir kitapta topladı. Şu anda ailesiyle Kaliforniya’da yaşıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’ni değil, kıtanın geri kalanını da merak eden gezginler için ilham veren bir seyahat kitabı ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’...

Her şey bundan dört yıl önce başladı. Instagram’da gördüğüm bir fotoğraf dikkatimin Çilek ailesine dönmesine neden oldu. Gezgin bir ailenin çok güzel karelerini paylaşıyorlardı. O zaman kızları Ela 2.5 yaşındaydı. Çoğu seyahatlerine Ela’yı da götürüyor, herkesi kıskandıracak fotoğraflar çekiyorlardı. Bayılmıştım!

Önce Talha Çilek’e Hürriyet Seyahat ekinde yayımlanmak üzere bir röportaj yapmayı teklif ettim. Ardından eşi Hande Çilek de Hürriyet Seyahat’e yazmaya başladı. Aslında Hande Çilek gezi yazılarına aşinaydı. Kurduğu ‘gumuspusula.com’ adlı internet sitesinde gittiği yerlerle ilgili yazılarını ve fotoğraflarını paylaşıyordu. Ciddi bir de arşivi olmuştu. Hande Çilek’in bu yazıları, seyahatleri arttıkça birikti. Sonunda birlikte bir kitap yapma fikri doğdu. Kitap konusundaki çalışmalarımız yaklaşık altı ay sürdü ve sonunda ortaya ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’ çıktı.

Kitabın editörlüğünü üstlendim. Seyahat ekinde ve kendi blog’unda hazırladığı yazıları güncellemesiyle 25 yeni yer çıktı ortaya.

Çilek ailesi, iki yıl önce Amerika’ya yerleşti. Artık hayatlarına orada devam ediyorlar.Hande Çilek’in kitabının konseptini de mevcut yaşamlarına göre oluşturduk, ‘Amerika Kıtası...’ Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan bu kitap aslında bir rehber değil. O bölge hakkında genel bilgiler bulunsa da asıl amaç insanları seyahat etmeye teşvik etmek. Anlatılan bölgenin ruhunu anlatmak...

Hande Çilek, bir yandan Kuzey Amerika’yı gezerken, fırsat buldukça da büyük aşk duyduğu Güney Amerika’ya gidiyor. Çilek, ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’da Amerika’nın sadece şehirlerini değil festival noktaları, müzeleri, alışveriş ve lezzet noktaları gibi kıta Amerika’sına gitmeden önce hayal kurulan ne varsa hepsi hakkında açıklayıcı ve eğlenceli bir dille bilgileri aktarıyor.


BÜYÜK KANYON’DAN PERU’YA...

Hande Çilek kalemi güçlü, fotoğraf bilgisi yüksek bir gezgin. Fotoğrafları insanın içini açıyor. Hiç aklınızda olmasa bile ‘oraya’ gitmek istiyorsunuz.

Malum, çağımız ‘Instagram’ yani ‘fotoğraf’ çağı. Bu işin püf noktalarını da bulacaksınız kitapta.

‘Nasıl fotoğraf çekiyoruz’ başlıklı son bölümde Çilek ailesinin hangi programları kullandıklarından hangi makineleri tercih ettiklerine, bir fotoğraf çekimi öncesinde kıyafetten makyaja nasıl ön hazırlık yaptıklarına kadar tüm detaylı bilgileri bulacaksınız. Fotoğraf çekmek bir saniye ancak öncesi ve sonrasındaki saatler süren hazırlıkları okuyacaksınız. Kim bilir belki siz de ilham alıp tekniğinizi, hazırlığınızı değiştireceksiniz...

Kaliforniya sahillerindeki en güzel plajlardan Büyük Kanyon’un tarihine, kamp yapılacak en güzel milli parklardan Peru amazonlarındaki vahşi yaşama, Küba’nın arka sokaklarından UNESCO tarafından koruma altındaki Cartagene’ye kadar kıtanın en güzel yerleri sizi bekliyor.

Çilek ayrıca kitaptan elde edilecek gelirin tamamını Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (KORUNCUK) bağışlayacak. Alacağınız her kitabın bir çocuğa dokunacağını da unutmayın...

Amerika yolcularına duyurulur
AMERİKA YOLCUSU
KALMASIN

Hande Çilek
Hürriyet Kitap, 2019
280 sayfa, 39 TL.

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