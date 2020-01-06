Haber Giriş: 06.01.2020 - 13:59,
Amelie müzikali, Türkiye’ye geliyor
5 dalda Oscar’a aday gösterilen 'Amelie' filminin müzikali, Türkiye’ye geliyor.
Amelie Müzikali, Piu Entertainment Organizasyonu ile ilk kez Istanbul'a geliyor. Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, çok özel sahne dekorları, müzikleri ve olağanüstü kadrosuyla 11 - 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall'da, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.
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