Amelie müzikali, Türkiye’ye geliyor

Amelie Müzikali, Piu Entertainment Organizasyonu ile ilk kez Istanbul'a geliyor. Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, çok özel sahne dekorları, müzikleri ve olağanüstü kadrosuyla 11 - 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall'da, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.