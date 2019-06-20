Altyazı Sinema Derneği kuruldu
2001'de kurulan Altyazı Dergisi yola Altyazı Sinema Derneği ile devam ediyor. Altyazı Sinema Derneği sadece yayıncılık alanında değil sinemanın farklı alanlarında da faaliyet gösterecek.
2001’de kurulan Altyazı Sinema Dergisi, yolculuğuna Mart 2019’da kurduğu Altyazı Sinema Derneği ile devam ediyor. Sinema alanındaki ifade özgürlüğü ve hak ihlalleri meselelerine odaklanacak ‘Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’ adlı ek, iki aylık olarak yayımlanacak Altyazı Sinema Dergisi’yle beraber ücretsiz dağıtılacak.
Altyazı Sinema Derneği, sadece yayıncılık alanında değil sinemanın farklı alanlarında da faaliyet gösterecek. Yıllardır sinema kültürünün organik bir parçası olarak gerçekleştirdiği sinema seminerlerini, festivallerle işbirliği içerisinde düzenlediği etkinlikleri, film gösterimlerini ve sohbetlerini bundan sonra dernek çatısı altında gerçekleştirecek. Altyazı Sinema Derneği, Beyoğlu’ndaki yeni mekânında bu tür etkinliklere ev sahipliği de yapacak.
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