Altın Portakal’ın Ulusal Yarışma’sında sekiz prömiyer

'Topal Şükran'ın Maceraları'nda Demet Evgar başrolde.

26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın filmleri bugün açıklandı. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen 10 filmden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6’sı da dünya prömiyerini Antalya’da yapacak. Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmleri festivalde Zeki Demirkubuz başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Festivalin kazananları 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Antalya’da dünya prömiyerleri

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerden 8’i (“Aşk, Büyü, vs.”, “Bilmemek”, “Bina”, “Bozkır”, “Ceviz Ağacı”, “Omar ve Biz”, “Soluk”, “Topal Şükran’ın Maceraları”) Türkiye’de ilk kez seyirci önüne çıkarken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.

Jüri başkanı Zeki Demirkubuz

Başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz’un yapacağı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödülün sahiplerini belirleyecek. Bu yıl ilk defa yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önünde çalışan bir kadın sinemacıya 50 bin TL tutarında Cahide Sonku Ödülü verilecek. Yarışma seçkisinde ayrıca, Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de İzleyici Ödülü sunulacak.

‘Yılın Yönetmeni’ni FİLM-YÖN seçecek

Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması’nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar’dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü’nün bu yılki sahibini belirleyecekler.

Ulusal Yarışmalar geri dönüyor!

İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya’ya geri dönen Ulusal Yarışmalar’a 400’e yakın film başvuru yaptı. Festivalin kazananları ise 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin programı ise 17 Ekim’de açıklanacak.

ULUSAL YARIŞMA ADAYLARI

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

Aşk, Büyü, vs. / Ümit Ünal

Bilmemek / Leyla Yılmaz

Bina / Orçun Behram

Bozkır / Ali Özel

Ceviz Ağacı / Faysal Soysal

Kronoloji / Ali Aydın

Küçük Şeyler / Kıvanç Sezer

Omar Ve Biz / Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er

Soluk / Özkan Yılmaz

Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Aether / Rûken Tekeş

Amina / Kıvılcım Akay

Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen

Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız / Burcu Esenç & Cantekin Cantez

Dişçinin Korkusu / Murat Erün

Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel

Mavi Otel / Hasan Basri Özdemir & Emre Karadaş

Patron / Hasan Başoğlu

Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Ablam / Burcu Aykar

Ah, Asuman! / Ümit Kıvanç

Aylin / Ozan Yoleri

Ben Değilim / Cenkay Kılıç

Bugün Ölmek İstemiyorum / Onur Sefer

Duyuyor Musun Anne? / Tuna Kaptan

Günlerin Ardından / Ferit Karol

Lupus / Gokhan İpekkan

Mavi Arabam / Deniz Dirin

Orada / Zeynep Köprülü

Öğle Arası / Demet Derelıoğlu Aran

Siyah Güneş / Arda Çiltepe

Taş / Alican Yücesoy

Yabancı / Damla Kırkalı

Yağmur Olup Şehre Düşüyorum / Kasım Ördek

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film 250.000 TL

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü 100.000 TL

En İyi Yönetmen 50.000 TL

Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL

En İyi Senaryo 30.000 TL

En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Müzik 20.000 TL

En İyi Kurgu 20.000 TL

En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

İzleyici Ödülü

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film 40.000 TL

Jüri Özel Ödülü 20.000 TL

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü 10.000 TL

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