Altın Portakal’dan Güneri ve Mekin'e onur
26 Ekim-1 Kasım arasında ‘Öze Dönüş’ temasıyla düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin onur ödülleri Yeşilçam'ın usta oyuncuları Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e verilecek.
Bu yıl “Öze Dönüş” temasıyla 56'ncısı yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin onur ödülleri sahipleri belli oldu. 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ödülleri, Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e verilecek.
Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yaptığı açıklamada, “Bu yıl festivalin programını ‘Öze Dönüş’ etrafında kurgularken, Onur Ödülleri’nin de temayı doğrulamasını istedik. İlk ödülünü Antalya’dan alan ve festival tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olan Selma Güneri’ye ve Yeşilçam’ın en etkileyici jönlerinden biri olmanın yanı sıra, yarattığı performanslarıyla çok iyi bir karakter oyuncusuna dönüşen Ahmet Mekin’e bu yılın Onur Ödülleri’ni vermekten gurur duyuyoruz” dedi.
İlk ödülü Altın Portakal
Festival Yönetmeni Boyacıoğlu, Selma Güneri’nin ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Henüz 13 yaşındayken oynadığı Halit Refiğ filmi ‘İstanbul’un Kızları’ ile başlayan sinema kariyerinde 100’den fazla filmde başrolde oynayan; Yılmaz Güney ile rol aldığı; Ben Öldükçe Yaşarım; ve Ediz Hun ile birlikte sinemamızın ikonik çiftlerinden birine dönüştükleri ‘Son Kuşlar’ filmlerindeki performanslarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve böylece Festival tarihinin bu ödülü almış en genç oyuncusu da olan; Son Kuşlar’dan ‘Mum Kokulu Kadınlar’a, sayısız ve unutulmaz filmde canlandırdığı kadın karakterlere getirdiği derinlikli yorum ile sinemamızın en özel yüzlerinden biri olan oyuncu Selma Güneri’ye 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü’nün verilmesine karar verilmiştir.”
Hem jön hem karakter oyuncusu
Ahmet Boyacıoğlu, festivalin bir diğer Onur Ödülü’nün sahibi de olan oyuncu Ahmet Mekin’in ödül gerekçesi için şunları söyledi: “1956’da, yakın arkadaşı Kenan Pars’ın ısrarıyla başladığı sinema hayatında Western’den müzikallere, bilimkurgudan
fantastiğe, sayısız türde 200’e yakın filmde oynayan, Yeşilçam’ın en yakışıklı ve etkileyici jönlerinden biri olmayı da, ‘Selvi Boylum, Al Yazmalım’ın Cemşit Kıraç’ı,‘Düğün’ün Ferhat’ı, ‘Yaralı Kurt’un İrfan’ı olmayı da başaran; ‘Bir Adam Yaratmak’,
‘Bugünün Saraylısı’ ve ‘Kavanozdaki Adam’ gibi kült televizyon dizilerindeki performanslarıyla da görsel belleğimizde unutulmaz izler bırakan Ahmet Mekin’e 56.Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü’nün verilmesine karar
verilmiştir.”
26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini
Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.
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