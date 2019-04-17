Altın Lale 'Kız Kardeşler'in



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 16 Nisan Salı gecesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde yapıldı. Yazar ve programcı Yekta Kopan'ın sunduğu gecede açılış konuşmasını yapan festival direktörü Kerem Ayan, güzel bir festival geçirdiklerini belirterek, "Gerçekten geçen senenin üstünde bir seyircimiz var, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.



Uluslararası Yarışma Ödülleri

Başkanlığını dünya çapında ses getiren ödüllü filmlerin yönetmeni Lynne Ramsay’nin üstlendiği 38. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma jürisinde Kanadalı yönetmen Philippe Lesage, birçok festivalden ödül kazanan oyuncu Damla Sönmez, İrlanda’nın en tanınmış ve saygın yeni nesil oyuncularından Moe Dunford ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi direktörü Matthijs Wouter Knol yer aldı.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 10 ülkeden 12 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl, “inceliği, güzelliği, duygusal etkisi ve yetkinliğiyle genç bir kızın dünyadaki yerini ve yaşamında bir pırıltı bulma çabasını çok güzel çizdiği için” Bora Kim’in yönettiği Bolsae / House of Hummingbird / Sinekkuşu adlı filmi kazandı. Jüri başkanı Lynne Ramsay’in açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah takdim etti.

Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü, Suhaib Gasmelbari’ın yönettiği Talking About Trees / Ağaçlardan Bahsetmek’e verildi. Jüri, filmden alıntı yaparak “başarısızlıklar bazen öyle büyük olur ki umut yeşermek zorundadır; ‘dehşete dair suskunluğu ima ettiği için ağaçlardan bahsetmenin neredeyse suç sayıldığı bir dönem’” gerekçesiyle yapıtı ödüllendirdi. Ödülü jüri üyelerinden Damla Sönmez takdim etti.

Uluslararası Yarışma ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle destekleniyor. Büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10 bin Avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 50,000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5 bin Avro ile ödüllendiriliyor.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2018-2019 sezonunda tamamlanan 9 film yarıştı. Ulusal Yarışma jürisi yönetmen ve senarist Ümit Ünal başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, oyuncular Derya Alabora ve Alican Yücesoy ile yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu oldu.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Emin Alper’in yönettiği Kız Kardeşler kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Ümit Ünal takdim etti. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü, 150 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü Emre Yeksan’ın yönettiği Yuva kazandı. Ödül yönetmen Philippe Lesage tarafından takdim edildi. Jüri Özel Ödülü 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Yönetmen ödülü, Kız Kardeşler filmiyle Emin Alper’e verildi. Geçen yılın kazananı Tayfun Pirselimoğlu’nun açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş tarafından takdim edildi. En İyi Yönetmen ödülü, Türkiye Sineması Tema Sponsorluğunu üstelenen Anadolu Efes tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Barış Atay’ın yönettiği Aden filmine Mansiyon verildi

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Kız Kardeşler filmindeki rolleriyle Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir kazandı. Ödülü oyuncu Alican Yücesoy takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Yuva filmindeki rolüyle Kutay Sandıkçı kazandı. Ödülü oyuncu Derya Alabora takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Görülmüştür filmiyle Serhat Karaaslan kazandı. Ödülü yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu verdi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Yuva filmiyle Jakub Giza kazandı. Ödülü görüntü yönetmeni Andreas Sinanos verdi.

En İyi Kurgu Ödülü’nü Görülmüştür filmiyle Ali Aga kazandı. Ödülü Matthijs Wouter Knol verdi.

En İyi Özgün Müzik Ödülü Kız Kardeşler filmiyle Giorgos ve Nikos Papaioannou’ya verildi. Ödülü oyuncu Moe Dunford takdim etti.

Ulusal Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer aldı. Yarışmanın jürisinde geçen yıl ödülü kazanan yönetmen Umut Subaşı, oyuncu Esme Madra ve oyuncu Halil Babür yer alıyor.

En İyi Kısa Film Ödülü’nü “kuvvetli atmosferi ve yarattığı özgün karakterler sebebiyle” Gökalp Gönen’in Avarya adlı filmi kazandı. En İyi Kısa Film ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması

Türkiye’de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali’nin, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 11 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmen ve yapımcı Melek Ulagay Taylan, yönetmen Diana Näcke ve yönetmen Didem Pekün yer aldı.

Yönetmen Diana Näcke’nin açıkladığı En İyi Belgesel Ödülü “yerinden olan bireylerin karşılaştığı zorlukları göze batmayan bir bakış açısı ve beceriyle işlediği; saygıyı eksik etmeyen sıcak bir yaklaşımla, geleceğe umutla uzanarak çocuklar ve ailelerine odaklanıp geniş toplumun ufak bir evrenini çizdiği için” Rena Lusin Bitmez’in yönettiği Tanrı Göçmen Çocukları Sever Mi Anne? filmine verildi. En İyi Belgesel ödülü 10.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda “Ortadoğu’nun bir ucundan diğerine katbekat toplumsal ve siyasal çağrışımları olan bir geleneğin mizahi portresi olduğu için” Aylin Kuryel ve Fırat Yücel’in yönettiği Baştan Başa filmine Mansiyon verildi.

Sinemada İnsan Hakları Ödülü

İstanbul Film Festivali’nde “Sinemada İnsan Hakları” bölümünde gösterilen filmlerden birine Sinemada İnsan Hakları Ödülü veriliyor. Yarışma jürisinde Romanyalı yönetmen ve senarist Florin Şerban; oyuncu, yönetmen ve tiyatro yazarı Nihal Koldaş ile yönetmen ve video sanatçısı Adrian Figueroa yer aldı. “Şiirsel olmakla birlikte aynı zamanda insanı düşünmeye sevk edebildiği için” Enrique Castro Ríos’ın yönettiği Diciembres / Decembers / Aralık’ta filmi Sinemada İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Eurimages tarafından verilen 5.000 Avro para ödülüyle destekleniyor.

Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda Barbara Miller’ın #Female Pleasure / #Dişil Haz filmine Mansiyon verildi.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı altı kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde Berlin Film Festivali Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörü Anna Hoffmann, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan yer aldı. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Nebula filminin yönetmeni Tarık Aktaş, CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi oldu.

FIPRESCI Uluslararası, Ulusal ve Ulusal Kısa Film Ödülleri

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI İstanbul Film Festivali kapsamında üç ödül veriyor. FIPRESCI üyeleri, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışmalarındaki filmleri değerlendiriyor. Rusya’dan Victoria Smirnova’nın yaptığı jüride Brezilya’dan Elaine Guerini, İspanya’dan Margarita Chapatte, Fransa’dan Nada Azhari Gillon, Romanya’dan Angelo Mitchievici, Türkiye’den Okan Arpaç ve Ruggero Calich yer aldı.

Uluslararası Yarışma’da “sinemanın son Don Kişot’larının incelikli ve acı hikâyesini anlattığı için” Suhaib Gasmelbari’ın yönettiği Talking About Trees / Ağaçlardan Bahsetmek, Ulusal Yarışma’da “hikâyesindeki insanın karmaşık doğası, dram ve mizah arasındaki kurduğu denge, güçlü sinemasal dili için” Emin Alper’in yönettiği Kız Kardeşler, Ulusal Kısa Yarışma’da ise “kültürel ve duygusal bir miras olarak aile ilişkileri bağlamında insan doğasının derinliklerini gösterdiği için” Deniz Telek’in yönettiği Gümüş filmi ödüle layık görüldü. Ödülleri jüri başkanı Victoria Smirnova ve jüri üyesi Angelo Mitchievici açıkladı.



38. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma

• Altın Lale – Bolsae / House of Hummingbird / Sinekkuşu (Bora Kim)• Jüri Özel Ödülü – Talking About Trees / Ağaçlardan Bahsetmek (Suhaib Gasmelbari)

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

• En İyi Film – Diciembres / Decembers / Aralık’ta (Enrique Castro Ríos)• Mansiyon – #Female Pleasure / #Dişil Haz (Barbara Miller)

Ulusal Yarışma

• Altın Lale En İyi Film – Kız Kardeşler (Emin Alper)

• Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Yuva (Emre Yeksan)

• Mansiyon – Aden (Barış Atay)

• En İyi Yönetmen – Emin Alper (Kız Kardeşler)

• En İyi Senaryo Ödülü – Serhat Karaaslan (Görülmüştür)

• En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir (Kız Kardeşler)

• En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Kutay Sandıkçı (Yuva)

• En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Jakub Giza (Yuva)

• En İyi Kurgu Ödülü – Ali Aga (Görülmüştür)

• En İyi Özgün Müzik Ödülü – Giorgos & Nikos Papaioannou (Kız Kardeşler)

Ulusal Belgesel Yarışması

• En İyi Belgesel – Tanrı Göçmen Çocukları Sever Mi, Anne? / Türkiye (Rena Lusin Bitmez)

• Mansiyon – Baştan Başa / Türkiye (Aylin Kuryel, Fırat Yücel)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

• En İyi İlk Film – Nebula (Tarık Aktaş)

Ulusal Kısa Film Yarışması

• En İyi Kısa Film – Avarya (Gökalp Gönen)

FIPRESCI Ödülleri

• Uluslararası Yarışma’da – Talking About Trees / Ağaçlardan Bahsetmek (Suhaib Gasmelbari)

• Ulusal Yarışma’da Kız Kardeşler (Emin Alper)



