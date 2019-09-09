Altın Koza’nın jüri başkanı Serra Yılmaz
26. Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz’ın üstlendiği jüride görev alacak diğer isimler; İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül’de gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, alanında önemli isimler yer alıyor. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz’ın üstlendiği jüride; yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.
Festivalin ön jürisi tarafından seçilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalisti filmler, geçtiğimiz hafta açıklandı. Jüri karşısına çıkmaya hak kazanan 12 film: Barış Atay’ın yönettiği ‘Aden’, Burak Çevik’in yönettiği ‘Aidiyet’, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan ‘Bağlılık-Aslı’, Serhat Karaaslan’ın yönettiği ‘Görülmüştür’, Nihat Durak’ın yönettiği ‘Kapı’, Eylem Kaftan’ın yönettiği ‘Kovan’, Pelin Esmer’in yönettiği ‘Kraliçe Lear’, Ali Aydın’ın yönettiği ‘Kronoloji’, Kıvanç Sezer’i yönettiği ‘Küçük Şeyler’, Cenk Ertürk’ün yönettiği ‘Nuh Tepesi’, Köken Ergün’ün yönettiği ‘Şehitler’ ve Cihan Sağlam yönettiği ‘Uzun Zaman Önce’. Filmlerden üçünün dünya prömiyerini, dördünün Türkiye prömiyerini Adana’da yapacağı festivalde beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.
‘Altın Koza Ödülleri’ 28 Eylül cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
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