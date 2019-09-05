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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Altın Koza için yarışacaklar

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Altın Koza için yarışacaklar

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı. 52 filmin başvurduğu yarışmada, 12 eser jüri karşısına çıkacak.

Bu yıl 23-29 Eylül’de gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı; Barış Atay’ın yönettiği ‘Aden’, Burak Çevik’in yönettiği ‘Aidiyet’, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan ‘Bağlılık-Aslı’, Serhat Karaaslan’ın yönettiği ‘Görülmüştür’, Nihat Durak’ın yönettiği ‘Kapı’, Eylem Kaftan’ın yönettiği ‘Kovan’, Pelin Esmer’in yönettiği ‘Kraliçe Lear’, Ali Aydın’ın yönettiği ‘Kronoloji’, Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘Küçük Şeyler’, Cenk Ertürk’ün yönettiği ‘Nuh Tepesi’, Köken Ergün’ün yönettiği ‘Şehitler’ ve Cihan Sağlam yönettiği ‘Uzun Zaman Önce’ olmak üzere Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 12 film yarışacak. Jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliği taşıyor.

Altın Koza için yarışacaklar

Aidiyet

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’, ‘Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’ ve ‘Adana Kısa Film Yarışması’ olmak üzere toplam dört kategoride yarışacak. Festivalde, yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. ‘Altın Koza Ödülleri’ ise, 28 Eylül 2019 cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl ilk kez Orhan Kemal’in anısına ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin verileceği festivalde, ‘Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü’ de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

Altın Koza için yarışacaklar

Bağlılık-Aslı

Çukurova’nın ürünü pamuğu simgeleyen ‘Altın Koza Film Festivali’ ilk kez 1969 yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla gerçekleştirildi. 1973 yılına kadar beş yıl aralıksız sinemaseverlerle buluşan şenlik, ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle on sekiz yıl süren bir ara verdi. 1992 yılında yeniden yapılmaya başlanan festival, ‘Öğrenci Filmleri Yarışması’nı da programına ekleyerek Türkiye’de ilk kez bu alanda yarışma düzenleyen festival oldu. 2005 yılından bu yana kesintisiz devam eden festival, programına ‘Dünya Sineması’ ve ‘Akdeniz Filmleri Seçkisi’ni de alarak uluslararası kimliğe bürünmüş ‘Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması’yla da bu kimliğini pekiştirdi.

Altın Koza için yarışacaklar

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