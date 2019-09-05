Altın Koza için yarışacaklar
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı. 52 filmin başvurduğu yarışmada, 12 eser jüri karşısına çıkacak.
Bu yıl 23-29 Eylül’de gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı; Barış Atay’ın yönettiği ‘Aden’, Burak Çevik’in yönettiği ‘Aidiyet’, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan ‘Bağlılık-Aslı’, Serhat Karaaslan’ın yönettiği ‘Görülmüştür’, Nihat Durak’ın yönettiği ‘Kapı’, Eylem Kaftan’ın yönettiği ‘Kovan’, Pelin Esmer’in yönettiği ‘Kraliçe Lear’, Ali Aydın’ın yönettiği ‘Kronoloji’, Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘Küçük Şeyler’, Cenk Ertürk’ün yönettiği ‘Nuh Tepesi’, Köken Ergün’ün yönettiği ‘Şehitler’ ve Cihan Sağlam yönettiği ‘Uzun Zaman Önce’ olmak üzere Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 12 film yarışacak. Jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliği taşıyor.
Aidiyet
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’, ‘Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’ ve ‘Adana Kısa Film Yarışması’ olmak üzere toplam dört kategoride yarışacak. Festivalde, yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. ‘Altın Koza Ödülleri’ ise, 28 Eylül 2019 cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl ilk kez Orhan Kemal’in anısına ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin verileceği festivalde, ‘Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü’ de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.
Bağlılık-Aslı
Çukurova’nın ürünü pamuğu simgeleyen ‘Altın Koza Film Festivali’ ilk kez 1969 yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla gerçekleştirildi. 1973 yılına kadar beş yıl aralıksız sinemaseverlerle buluşan şenlik, ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle on sekiz yıl süren bir ara verdi. 1992 yılında yeniden yapılmaya başlanan festival, ‘Öğrenci Filmleri Yarışması’nı da programına ekleyerek Türkiye’de ilk kez bu alanda yarışma düzenleyen festival oldu. 2005 yılından bu yana kesintisiz devam eden festival, programına ‘Dünya Sineması’ ve ‘Akdeniz Filmleri Seçkisi’ni de alarak uluslararası kimliğe bürünmüş ‘Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması’yla da bu kimliğini pekiştirdi.
Kovan
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