Altın Ayı’da yarışacak ‘Kız Kardeşler’in teaserı yayınlandı
69. Berlin Film Festivali’nde yarışacak Emin Alper’in üçüncü filmi ‘Kız Kardeşler’in festival afişi ve teaserı yayınlandı.
69. Berlin Film Festivali’nin 'Ana Yarışma' bölümüne seçilen Emin Alper’in üçüncü filmi ‘Kız Kardeşler’in festival afişi ve teaserı yayınlandı. 11 Şubat Pazartesi günü festivalin ana salonu Berlinale Palast’ta dünya prömiyerini yapacak olan ‘Kız Kardeşler’, 8 sene sonra Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı
gösteren ilk film oldu. Film, bu yıl 7-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivalde, oyuncu Juliette Binoche’un başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak.
Başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer’in yer aldığı film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmesini konu alıyor.
Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı ‘Kız Kardeşler’in yapımcılığını Liman Film ve NuLook Production’ın üstleniyor. Yapım aşamasında, Eurimages (Avrupa Konseyi), Berlin Film Fonu (MBB), Hollanda Film Fonu (NFF) ve Yunanistan Film Merkezi (GFC) tarafından desteklenen filmin, Berlin’deki dünya galasının ardından 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.
Kız Kardeşler Teaser: https://youtu.be/fxB8s93zZcw
Yorumları Göster
Yorumları Gizle