Alternatif bir estetiğin izinde
Fotoğraf sanatının usta ismi Orhan Cem Çetin'in ‘Sahne Arkası’ sergisi Evin Sanat Galerisi’ne konuk oluyor.
Fotoğraf sanatının usta ismi Orhan Cem Çetin, güzel ya da çarpıcı fotoğraf yapmaktan anlamlı fotoğraf yapmaya uzanan alternatif bir estetik arayışın izini sürdüğü ‘Sahne Arkası’ sergisiyle Evin Sanat Galerisi’ne konuk oluyor. Ürettiği eserlerin taşıdığı anlam katmanlarını, kurgulanma biçimlerini, oluşum süreçlerini yeniden düşünerek eleştirel ve cesur bir görme biçimini inşa eden Çetin, farklı dönemlerde ürettiği yeni ve görülmemiş işleriyle sanat serüveni içinde hem bir bellek arkeolojisi hem de fotoğraf üzerine kabullenilmiş ya da kabul görmüş anlamları yerinden oynatmaya niyetleniyor. Sanatçının saklı çekmeceleriden ve dijital arşivinden seçilmiş bellek, doğa, varoluş, kader, hüzün, mülkiyet ve zaman gibi kavramları buluşturan sergide, Çetin’in video işlerin de yer alıyor. Küratörlüğünü Eda Yiğit’in üstlendiği sergi 3 Kasım’a kadar görülebilir.
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