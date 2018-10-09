‘Altar’, NoAct Sahne’de
Berika’nın beşinci sahne işi, tiyatro ve dansın iç içe geçtiği ‘Altar’ yeni sezonda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Mayıs 2018'de prömiyerini yapan 'Altar' yeni sezonda NoAct Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor. ‘Altar’, kişiliğimizin nasıl inşa edildiğini irdelerken oluşturduğumuz inanç ve davranış kalıplarının işlevselliğini sorguluyor. Yaşadığımız ilişkilere göz kırparak; görülmek, mahremiyet, hafıza, utanç ve haset gibi kavramları irdeliyor. Tüm bunların yanında, ‘kötü’ diye tabir edilen her durumun içinde bir iyilik olduğunu hatırlatıyor.
‘Altar’, önce yazılıp daha sonra sahneye konan bir tiyatro oyunu değil. Metin yazımı, hareket tasarımı ve sahne tasarımı eşzamanlı olarak sekiz aylık bir prova sürecinde tamamlandı. Oyun, 16 Ekim Salı, 20 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Çarşamba 20.30'da NoAct Sahne'de olacak.
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