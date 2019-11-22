Almanya’dan en yeni filmler İstanbul Modern’de
İstanbul Modern Sinema ve Goethe-Institut İstanbul işbirliğiyle düzenlenen ‘Almanya’dan Yepyeni Filmler’ seçkisi, sinemaseverleri günümüz Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturuyor.
Türk Tuborg’un katkılarıyla düzenlenen ve 1 Aralık'a kadar devam edecek ‘Biz Bir Aileyiz’ başlıklı film programında; dağılmış aileler, tekrar bir araya gelmeye çalışan baba ve oğullar, beraber yaşamayı/çalışmayı seçen insanların kurduğu alternatif aileleri anlatan filmler yer alıyor. İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak usta yönetmen Andreas Dresen imzalı ‘Gundermann’, adını aldığı ünlü müzisyen Gerhard Gundermann’ın yaşam öyküsünü konu alıyor. Alışık olduğumuzdan farklı bir Doğu Almanya portresi sunan film, Berlin Duvarı’nın yıkılışının otuzuncu yıldönümünde izleyiciyle buluşması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyor. Film aynı zamanda bu yıl Alman Film Ödülleri’nde en iyi film dahil 6 dalda ödül kazandı.
‘Victoria’yla tanınan Sebastian Schipper’in yönettiği, iki gencin Fas’tan Fransa’ya yaptığı yolculuğu konu alan ‘Yollarda’ da İstanbul’da ilk kez seyirciyle buluşacak filmlerden. Seçkide aralarında Alman punk rock grubu Die Toten Hosen’ın 2018 turnesi sırasında çekilen belgesel ‘İnsan Bir Defa Yaşar’, Alman Film Ödülleri’nde kazandıkları adaylıklarla dikkat çeken iki sorunlu aile hikâyesi ‘Atlas’ ve ‘En Güzel Çift’, beraber yaşayan bir grup engellinin olağandışı maceralarını konu alan ‘Süs Balıkları’nın da olduğu 10 film yer alıyor.
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