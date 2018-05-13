Almanya’da yılın kadın sanatçısı Gedizlioğlu
Son yılların en dikkat çeken bestecilerinden biri olarak Avrupa’da adından sıkça söz ettiren Zeynep Gedizlioğlu, dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu. Jürinin gerekçesinde Gedizlioğlu’nun müziği, “Çağdaş müziğe yeni bir soluk getiren ve zenginleştiren, detay ve farklılıkların titizce örülmesiyle yaratılan, yoğun, ödün vermeyen ve cesaretli” olarak nitelendirildi.
Almanya’nın en prestijli kültürel ödüllerinden olan ve 1987’den bu yana verilen Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü, çarşamba akşamı Heidelberg Stadthalle’de yapılacak törende Zeynep Gedizlioğlu’na sunulacak. Gecede Gedizlioğlu’nun ‘Durak’ adlı orkestra eseri, şef Anthony Hermus yönetimindeki Heidelberg Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilecek.
Gedizlioğlu, müzik yaşamını Almanya’da sürdürüyor.
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