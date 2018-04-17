Alman filmleri Ankara'da
Kino 2018: Alman Filmleri Türkiye'de programı, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında, 19-29 Nisan tarihleri arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kino 2018 gösterimleri 20 Nisan akşamı 19.00 seansında Büyülü Fener Sineması’nda gösterilecek “Quiberon'da 3 Gün” filmiyle başlayacak. 37. İstanbul Film Festivali çerçevesinde başlayan, ardından 27. Ankara Uluslararası Film Festivali’ndeki gösterimlerle devam edecek olan Kino 2018, dikkat çekici filmlerle ve festival konuklarıyla Ankara’da olacak.
Quiberon'da 3 Gün
20 Nisan akşamı Ankara programının açılışını yapacak olan Emily Atef'in yeni filmi 'Quiberon'da 3 Gün', 1981 yılında Stern dergisinde yayımlanan efsane bir röportajın oluşum sürecini konu alıyor. Bu yıl Berlinale'nin yarışmalı bölümünde gösterilen film ünlü oyuncu Romy Schneider'in kariyerinin son döneminden üç güne odaklanıyor.
Çirkin Kral’ın Efsanesi
İlk gösterimi geçen yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşen belgesel Yılmaz Güney'in sinemasını ve sanatçının sonraki kuşaklar üzerindeki etkisini ele alıyor. Yönetmen Hüseyin Tabak 22 Nisan saat 14.00’da yapılacak filmin gösterimine katılacak ve film sonrası sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.
Perakende Aşk
Türkiye’de ilk kez Kino 2018 programında gösterilecek olan, Thomas Stuber’in yeni filmi “Perakende Aşk” seçkide dikkat çeken bir diğer yapım. Sıradan insanların gündelik hayatında geçen ama kendine özgü sürprizlerle seyircileri şaşırtan ve mizah duygusuyla kendine bağlayan film Franz Rogowski ve Sandra Hüller’in dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla çok konuşuluyor.
Mülteci yaşama yakından bakış...
Son yıllarda tüm dünyayı yakından ilgilendiren konuların başında gelen mülteci sorunu, Kino 2018 seçkisinde de öne çıkıyor. Christian Petzold yeni filmi “Transit”te Anna Seghers'in 1944 tarihli romanını sinemaya uyarlarken, günümüzün sorunlarına tarih üzerinden özgün bir bakış sunuyor. Wolfgang Fischer'in büyük bölümü açık denizde geçen filmi “Styx” ise Batı'yı ve hayatı tehlikedeki mültecileri tüm dış etkenlerden soyutlayarak karşılaştırıyor.
Bütün filmlerin orijinal dilinde Türkçe altyazılı gösterileceği gösterimlerle ilgili güncel bilgiler için www.kinotr.org adresi ziyaret edilebilir.
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