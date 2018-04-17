Alman filmleri Ankara'da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kitap Sanat
17.04.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Alman filmleri Ankara'da

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Alman filmleri Ankara'da
Quiberon'da 3 Gün

Kino 2018: Alman Filmleri Türkiye'de programı, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında, 19-29 Nisan tarihleri arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kino 2018 gösterimleri 20 Nisan akşamı 19.00 seansında Büyülü Fener Sineması’nda gösterilecek “Quiberon'da 3 Gün” filmiyle başlayacak. 37. İstanbul Film Festivali çerçevesinde başlayan, ardından 27. Ankara Uluslararası Film Festivali’ndeki gösterimlerle devam edecek olan Kino 2018, dikkat çekici filmlerle ve festival konuklarıyla Ankara’da olacak.

Quiberon'da 3 Gün

20 Nisan akşamı Ankara programının açılışını yapacak olan Emily Atef'in yeni filmi 'Quiberon'da 3 Gün', 1981 yılında Stern dergisinde yayımlanan efsane bir röportajın oluşum sürecini konu alıyor. Bu yıl Berlinale'nin yarışmalı bölümünde gösterilen film ünlü oyuncu Romy Schneider'in kariyerinin son döneminden üç güne odaklanıyor.

Alman filmleri Ankarada

Çirkin Kral’ın Efsanesi

İlk gösterimi geçen yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşen belgesel Yılmaz Güney'in sinemasını ve sanatçının sonraki kuşaklar üzerindeki etkisini ele alıyor. Yönetmen Hüseyin Tabak 22 Nisan saat 14.00’da yapılacak filmin gösterimine katılacak ve film sonrası sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

Alman filmleri Ankarada

Perakende Aşk

Türkiye’de ilk kez Kino 2018 programında gösterilecek olan, Thomas Stuber’in yeni filmi “Perakende Aşk” seçkide dikkat çeken bir diğer yapım. Sıradan insanların gündelik hayatında geçen ama kendine özgü sürprizlerle seyircileri şaşırtan ve mizah duygusuyla kendine bağlayan film Franz Rogowski ve Sandra Hüller’in dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla çok konuşuluyor.

Alman filmleri Ankarada

Mülteci yaşama yakından bakış... 

Son yıllarda tüm dünyayı yakından ilgilendiren konuların başında gelen mülteci sorunu, Kino 2018 seçkisinde de öne çıkıyor. Christian Petzold yeni filmi “Transit”te Anna Seghers'in 1944 tarihli romanını sinemaya uyarlarken, günümüzün sorunlarına tarih üzerinden özgün bir bakış sunuyor. Wolfgang Fischer'in büyük bölümü açık denizde geçen filmi “Styx” ise Batı'yı ve hayatı tehlikedeki mültecileri tüm dış etkenlerden soyutlayarak karşılaştırıyor. 

 Bütün filmlerin orijinal dilinde Türkçe altyazılı gösterileceği gösterimlerle ilgili güncel bilgiler için www.kinotr.org adresi ziyaret edilebilir. 

 

 

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