Alican Yücesoy'a Karadağ'dan ödül
Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘Küçük Şeyler’; Karadağ'daki 33. Herceg Novi - Montenegro Film Festivali’nden ödülle ayrıldı. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Kıvanç Sezer’in yazıp yönettiği 'Küçük Şeyler'in başrol oyuncularından Alican Yücesoy, Karadağ'da 33'üncüsü gerçekleştirilen Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülerek filme ilk ödülünü kazandırdı.
İlk filmi 'Babamın Kanatları' ile tanınan ve dünya festivallerine katılan Kıvanç Sezer’in yeni filmi 'Küçük Şeyler' dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019’da gerçekleştirmişti. Film, Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatıyor. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı film, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor, film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.
Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı 'Küçük Şeyler'de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer rol alıyor.
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