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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Alican Yücesoy'a Karadağ'dan ödül

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Alican Yücesoy'a Karadağ'dan ödül
Alican Yücesoy

Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘Küçük Şeyler’; Karadağ'daki 33. Herceg Novi - Montenegro Film Festivali’nden ödülle ayrıldı. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Kıvanç Sezer’in yazıp yönettiği 'Küçük Şeyler'in başrol oyuncularından Alican Yücesoy, Karadağ'da 33'üncüsü gerçekleştirilen Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülerek filme ilk ödülünü kazandırdı.
İlk filmi 'Babamın Kanatları' ile tanınan ve dünya festivallerine katılan Kıvanç Sezer’in yeni filmi 'Küçük Şeyler' dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019’da gerçekleştirmişti. Film, Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatıyor. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı film, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor, film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.
Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı 'Küçük Şeyler'de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer rol alıyor.

Alican Yücesoya Karadağdan ödül

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