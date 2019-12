2010’lar sinemasına farklı bir bakış...

Ali Deniz Şensöz'ün altı hafta sürecek ‘2010’lar Sinemasında Farklı Temsil Biçimleri’ semineri 17 Aralık Salı günü başlıyor. Salı günleri 19.00 - 21.00 arası yapılacak seminerin programı şu şekilde:

1. Hafta: Mekân

2.Hafta: Zaman

3. Hafta: Beden

4. Hafta: Kolonyalizm

5. Hafta: Sınıf

6. Hafta: Gerçeklik

Altyazı Sinema Dergisi’nin 192. sayısı için hazırladığı 2010’ların En İyi 50 Filmi dosyasından ilham alınarak tasarlanan bu seminerde, 2010’lar sineması farklı tematik ve kavramsal yaklaşımlarla değerlendirilecek. Farklı türlerde, farklı coğrafyalardan toplam on iki filmin her hafta belli bir başlık altında inceleneceği seminerde, geçtiğimiz on yıl içinde sinemada geleneksel temsil şekillerinin farklı yönetmenler tarafından nasıl ters yüz edildiği, gösterme biçimlerinin nasıl evrim geçirdiği anlatılacak.