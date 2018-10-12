Ali Akay'ın küratörlüğünü üstlendiği 6. Kuandu Bienali kapılarını açtı
Tayvan’in Taipei şehrinde 6. Kuandu Bienali 5 Ekim'de kapılarını açtı. Bienalin küratörlerinden biri olan Ali Akay “Asya Tipi Bir Akdeniz’den söz etmek mümkün müdür?” sorusu üzerinden kavramını geliştirdi.
Bienale Türkiye’den Ali Kazma 'Rezistans serisinden Robot' videosuyla ve Seza Paker 'Günün Gecesi' adlı dörtlü video- yerleştirmesiyle katıldı.
Bu sene Bienal 7 küratörün sorduğu 7 sorudan meydana geldi. Bienalin küratörleri “Asya Üzerine 7 soru” konusu üzerinden kendi konularını geliştirdi. Bienalin diğer küratörler arasında Okwui Enwezor ile birlikte 11. Documenta küratörlerinden Ute Meta Bauer, Utrech Görsel Sanat ve Tasarım Dekanı Henk Slager, Bala Star, Kai-Lin Yang , Pan Lu ve Sandy Hsiou Hich Lo kendi sorularını açarak genişletti.
Asya' nın bugün aldığı küresel ekonomik ve teknolojik ilerlemedeki konumu, kapitalizmin başlangıcı olarak kabul edilen 16. Yüzyıl Akdeniz dünyası ile kıyaslanması, Asya’nın tek bir coğrafya olmaktan çok daha fazla öğeyi içinde barındıran bir kültür alanı olması gibi konular bienalin tartıştığı konular arasında.
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