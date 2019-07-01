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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Akra Caz Dee Dee Bridgewater ile veda etti!

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Akra Caz Dee Dee Bridgewater ile veda etti!

Caz severleri Antalya’da buluşturan Akra Caz Festivali, ikinci yılına ‘En iyi caz vokal albüm’ dalında Grammy ödülü sahibi Dee Dee Bridgewater konseriyle kapanış yaptı...

Ünlü sanatçıları Antalya’da buluşturan Akra Caz Festivali, ikinci yılına dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen ve ‘En iyi caz vokal albüm’ dalında Grammy ödülü sahibi Dee Dee Bridgewater ile son buldu. Dee Dee Bridgewater’a konser gecesi sahnede Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik etti. Konsere çıkarken çok heyecanlı olduğunu söyleyen sanatçı, ‘Antalya’da bu harika orkestra ile çalmak inanılmaz. Bu gece hepinizin eğleneceğini umuyorum. Sizlerle bu festivalde bir araya gelmek, şarkılarımı sizin için söylemek benim için büyük mutluluk’ dedi. Konser sonunda ise böyle bir festivale imza attığı için Akra Hotels’e teşekkür eden Bridgewater; kendisine eşlik eden orkestra sanatçılarının her birine teşekkür etti.

Akra Caz Dee Dee Bridgewater ile veda etti

Bu yıl 19-29 Haziran tarihleri arasında, Akra Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşen festival, ikinci yılında da binlerce seyirciyle konserlere ve sanatçılara ev sahipliği yaptı. THY’nin de sponsor olduğu, Akra Hotels tarafindan düzenlenen festival modern ve klasik cazla birlikte, caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzda izleyici karşısına çıktı. Festivalde bu yıl; Fazıl Say, Monica Molina, Roberto Fonseca, İyeoka, Tin Pan Band, Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası , Dee Dee Bridgewater, Akra Jazz Band, Barbaros, Şallıel Bros, Ece Göksu Jazz Quartet, Önder Focan ve grubu ile Akra Big Band sahne aldı. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde düzenlenen ve Aksanat Müdürü Derya Bigalı, EFG Londra Caz Festivali Program Direktörü Pelin Opcin ve caz sanatçısı Önder Focan’ın konuk olarak katıldığı Akra Jazz Talks’da ev sahipliği yaptı. 3. Antalya Akra Caz Festivali önümüzdeki yıl 10-20 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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