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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Akdeniz’de caz rüzgarı...

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Akdeniz’de caz rüzgarı...

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali, 6 - 7 - 8 Eylül’de Setur Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali, yerli müzisyenlerin yanı sıra uluslararası isimleri de ağırlayacak. Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin sevilen ismi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak.

Üç gün boyunca Kaş’ın müzik dolu programıyla ve müzik dışı disiplinlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Kaş Caz Festivali, aynı zamanda sosyal fayda sağlamak üzere festival için geliştirdiği projeleri de yakında duyurmaya başlayacak. 3dots ve Panama Creative Agency ortaklığında gerçekleşecek Kaş Caz Festivali 6-7-8 Eylül’de Setur Marina’da gerçekleşecek.

Akdeniz’de caz rüzgarı...

KAŞ CAZ FESTİVALİ 2019 PROGRAMI

6 Eylül Cuma
Bebop Project (Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Şenova Ülker)
Çağrı Sertel ‘Instant’
Mammal Hands
Volkan İncüvez Quartet
Deniz Kuzuoğlu ‘DJ Set’

7 Eylül Cumartesi
Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’
Ferit Odman Quintet
Gülin
Yeni Türkü
Kaan Sezyum aka DJ Sarıyılan ‘DJ Set’

8 Eylül Pazar
Analog Kültür ft. Engin Recepoğulları & Deniz Mahir Kartal
B’R ŞEYLER EKS’K (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz, Volkan Öktem)
Elif Çağlar
Korhan Futacı
Ahmet Uluğ ‘DJ Set’

Akdeniz’de caz rüzgarı...

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