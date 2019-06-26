Akdeniz’de caz rüzgarı...
Bu yıl ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali, 6 - 7 - 8 Eylül’de Setur Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali, yerli müzisyenlerin yanı sıra uluslararası isimleri de ağırlayacak. Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin sevilen ismi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak.
Üç gün boyunca Kaş’ın müzik dolu programıyla ve müzik dışı disiplinlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Kaş Caz Festivali, aynı zamanda sosyal fayda sağlamak üzere festival için geliştirdiği projeleri de yakında duyurmaya başlayacak. 3dots ve Panama Creative Agency ortaklığında gerçekleşecek Kaş Caz Festivali 6-7-8 Eylül’de Setur Marina’da gerçekleşecek.
KAŞ CAZ FESTİVALİ 2019 PROGRAMI
6 Eylül Cuma
Bebop Project (Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Şenova Ülker)
Çağrı Sertel ‘Instant’
Mammal Hands
Volkan İncüvez Quartet
Deniz Kuzuoğlu ‘DJ Set’
7 Eylül Cumartesi
Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’
Ferit Odman Quintet
Gülin
Yeni Türkü
Kaan Sezyum aka DJ Sarıyılan ‘DJ Set’
8 Eylül Pazar
Analog Kültür ft. Engin Recepoğulları & Deniz Mahir Kartal
B’R ŞEYLER EKS’K (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz, Volkan Öktem)
Elif Çağlar
Korhan Futacı
Ahmet Uluğ ‘DJ Set’
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