Akbank Sanat'tan üç caz konseri
Akbank Sanat, Caz Günleri mayıs ayı programında üç farklı caz grubunu ağırlayacak.
Akbank Sanat, Caz Günleri mayıs ayı programında üç farklı caz grubunu ağırlayacak. 14 Mayıs’taki ilk konserde üç jenerasyondan üç farklı caz müzisyeninin oluşturduğu 3 Generations Trio kendi eserlerini dinleyicilerle buluşturacak. 22 Mayıs’ta ise piyanoda Hakan Başar, bas gitarda Halil Çağlar Serin ve Davul’da Ferit Odman’dan oluşan grup ‘Hakan Başar Trio’ sahne alacak. Son olarak 29 Mayıs’ta Norveç’in en önde gelen caz/füzyon piyanist ve klavyecilerinden olan Jan Gunnar Hoff, Türk müzisyenlerle gerçekleştirdiği yeni projesi Jan Hunnar Hoff İstanbul Trio ile Akbank Sanat’ta olacak.
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