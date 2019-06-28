Akbank Sanatâ€™Ä±n â€˜GÃ¼nÃ¼mÃ¼z SanatÃ§Ä±larÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

Akbank Sanatâ€™Ä±n â€˜Günümüz SanatçÄ±larÄ± Ödülüâ€™ sergisi açÄ±ldÄ±!
Akbank 37. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z SanatÃ§Ä±larÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n kazananlarÄ± belli oldu. SeÃ§ilen eserler, 28 Haziran- 31 Temmuz 2019 tarihleri arasÄ±nda Akbank Sanatâ€™ta sergileniyor.
Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat alanÄ±ndaki geliÅŸmeleri teÅŸvik etmek ve genÃ§ sanatÃ§Ä±lara destek olmak amacÄ±yla Resim ve Heykel MÃ¼zeleri DerneÄŸi ve Akbank Sanat iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Akbank 37. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z SanatÃ§Ä±larÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n deÄŸerlendirilmesi yaklaÅŸÄ±k 800 baÅŸvuru arasÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. 20 sanatÃ§Ä±nÄ±n eserleri sergi seÃ§kisinde yer almaya hak kazandÄ±. YarÄ±ÅŸmanÄ±n jÃ¼ri Ã¼yeleri arasÄ±nda serginin kÃ¼ratÃ¶rÃ¼ Prof. Melih GÃ¶rgÃ¼n, Bremen Kunst Akademieâ€™den Prof. Dr. AslÄ± Serbest ve Hamburg Hafencity Ãœniversitesiâ€™nden Prof. Dr. Mona Mahall yer aldÄ±.
Semra DoÄŸan Ak
Eseri sergilenecek genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n 10â€™u Ä°stanbul, 5â€™i Ankara 1â€™i ise Ä°zmirâ€™deki
Ã¼niversitelerden, 4 sanatÃ§Ä± ise Zonguldak, Hatay, EskiÅŸehir ve Edirneâ€™den yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±. 28 Haziran â€“ 31 Temmuz 2019 tarihleri arasÄ±nda Akbank Sanatâ€™ta Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilecek sergide eserleri yer alacak sanatÃ§Ä±larÄ±n isimleri ÅŸÃ¶yle; Ahu AkgÃ¼n, Cemil Toprak, Ã‡aÄŸla Vera KÄ±lÄ±Ã§arslan, Dilara Ã–zÃ¼Ã§elik, Egemen Tuncer, Engin Ãœmer, H. Esra Oskay-Malicki, Hazal Ãœnsal, Kadir KayserilioÄŸlu, Lara Lakay, Larissa Araz, Meltem KoÃ§ak, Merve Vural, Numan ErdinÃ§, Osman Sami Temizel, Ã–zge Yalacak, Semiha BetÃ¼l YÄ±ldÄ±z, Semra DoÄŸan Ak, SUPER NORMAL, Ufuk AydÄ±n. Akbank 37. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z SanatÃ§Ä±larÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ YarÄ±ÅŸmasÄ± jÃ¼ri Ã¼yeleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucunda Ahu AkgÃ¼n, Merve Vural, Ã–zge Yalacak ve Semra DoÄŸan Ak Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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Ahu AkgÃ¼n
YarÄ±ÅŸmanÄ±n temasÄ±; â€˜Ortak Stratejilerin GÃ¶sterisiâ€™
GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam pratiÄŸimizdeki deÄŸiÅŸimler, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler ve gÃ¶steriler, yeni kelimeler ve yeni vizyonlarÄ±n birlikteliÄŸinden ortaya Ã§Ä±kacak yeni durumlar, hayatta kalma stratejileri iÃ§in de bir ortak alanÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. TÃ¼ketim ideolojisinin kavramlarÄ± yeniden biÃ§imlendirme gÃ¼Ã§ ve pratiÄŸi iÃ§inde, Ã§aÄŸdaÅŸ sanat ve kÃ¼ltÃ¼r, daha iyi bir geleceÄŸe yÃ¶nelik yaratÄ±cÄ± Ã¶neriler iÃ§in kritik bir gÃ¼Ã§ ve alan olacaktÄ±r. Alain Badiouâ€™nun â€˜YÃ¼zyÄ±lâ€™ adlÄ± eserinde yazdÄ±ÄŸÄ± gibi bu yÃ¼zyÄ±l yarÄ±lmalarÄ±n, Ã§atÄ±ÅŸkÄ±larÄ±n yÄ±lÄ± olacaktÄ±r. Her gÃ¼n yeni insan kitlelerinin kendi yerlerinden, ana yurtlarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren bir haberi dinliyor veya doÄŸrudan iÃ§inde buluyoruz kendimizi. Bir yanda gelecek dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kendi tÃ¼ketim ideolojisi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± kavramlar Ã§eÅŸitlilik, eÅŸitlik, farklÄ±lÄ±k kavramlarÄ± Ã¼zerinden algÄ± oyunlarÄ±, Ã¶te yanda bÃ¼yÃ¼k yer deÄŸiÅŸtirmelerle birlikte geliÅŸtirilen kÃ¼resel erkler ve tÃ¼ketilen birey. Bu antagonizmada medya araÃ§larÄ± vasÄ±tasÄ±yla yeni bir gÃ¶zlemleme ve yorum bilgisine de sahip olmaktayÄ±z. Yok edici bu durumun vehameti karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapabiliriz? KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, beklenmedik anlara ait olumsuzluklarÄ± ortadan kaldÄ±rma baÄŸlamÄ±nda deÄŸerlerimizi korurken, sÃ¶yleyeceklerimiz yaratÄ±lan kriz ortamlarÄ±nda ne kadar etkin olacaktÄ±r?Â
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Ã–zge Yalacak
Merve Vural
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