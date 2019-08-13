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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

'Aidiyet' dünya festivallerini geziyor

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'Aidiyet' dünya festivallerini geziyor
Aidiyet

Burak Çevik’in, dünya galasını Berlinale’de yapan uzun metraj filmi ‘Aidiyet’ uluslararası festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Yenilikçi sinema diliyle övülerek Fajr’dan MoMA’ya, uluslararası bir çok film festivali ve müze programında gösterilen Burak Çevik imzalı ‘Aidiyet’ şimdi de Kosova, Bosna-Hersek ve İngiltere’de seyirciyle buluşuyor. 25 yaşındaki Çevik’in ikinci filmi ‘Aidiyet’, Dokufest ve Open City festivallerinde jüri karşısına çıkarken, Avrupa’nın en başarılı film festivallerinden Saraybosna’da ise geçtiğimiz yıl Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ ile Onur Konuğu olduğu, yılın en iyi Balkan filmlerini bir araya getiren Focus bölümünde Türkiye sinemasını temsil edecek.
Kosova’nın Prizren şehrindeki Dokufest Film Festivali’nde yarışan film, 16-23 Ağustos tarihlerinde de Avrupa’nın en başarılı film festivallerinden Saraybosna Film Festivali’nde de gösterilecek. Yapım, 4-10 Eylül tarihlerinde Londralı seyirciyle buluşacak. Yaratıcı belgeselciler ve kurmaca dışı film yapımcıları için en önemli buluşma alanlarından biri sayılan Open City Festivali’nde gösterilecek olan ‘Aidiyet’, festivalin ilk ya da ikinci filmini çekmiş, yılın en ilham verici yönetmenlerini buluşturduğu Emerging Filmmaker Yarışması’nda jüri karşısına çıkacak.

BİR YOL VE AŞK FİLMİ
Selman Nacar ve Burak Çevik’in yapımcılığında çekilen film, 15 yıl önce İstanbul’da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarına ve yönetmenin kişisel hafızasına dayanıyor. Suç filmi olduğu kadar bir yol ve aşk filmi olma özelliği de taşıyan ve The New York Times, Film Comment, The Film Stage, MUBI gibi yayınlarda övgü dolu yorumlarla karşılan ‘Aidiyet’, Türkiye’de 2019 yılı sonunda gösterime girecek.

Aidiyet dünya festivallerini geziyor


YENİLİKÇİ DİL...
Burak Çevik 1993’te dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi’nde okurken çekmeye başladığı kısa filmler bir çok festivalde gösterildi ve ödüller kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede başlayan film gösterme deneyimlerini Fol Sinema adlı film platformuna dönüştüren Çevik, 2016 yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Başka Haller” bölümünün, 2017 yılında ise İstanbul Film Festivali’nin “Işığın Peşinde” bölümünün küratörlüğünü yaptı. İlk uzun metraj filmi “Tuzdan Kaide” (2018), dünya galasını Berlin Film Festivali’nde yaptı ve festivalin Forum bölümünde yarıştı. Yenilikçi sinema diliyle büyük övgüler toplayan Çevik, ikinci filmi 'Aidiyet' ile bir kez daha Berlin Film Festivali’nin Forum bölümüne kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı.  

Aidiyet dünya festivallerini geziyor

Burak Çevik

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