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Kitap Sanat
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

‘Aidiyet’ aynı anda dört şehirde

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‘Aidiyet’ aynı anda dört şehirde

Burak Çevik’in vizyona girmeyen son filmi 'Aidiyet', 31 Ocak Cuma akşamı dört farklı şehirde aynı anda gösterilecek.

Yönetmen ve yapımcı Burak Çevik’in 40’a yakın farklı ülkede gösterilen ve Londra’daki Open City Festivali’nde Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü’nü, Türkiye’de ise Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanan son filmi 'Aidiyet', bu hafta 4 farklı şehir ve 7 farklı salonda aynı anda gösterilecek.
Ocak ayı boyunca yüzlerce izleyiciye ulaşan 'Aidiyet', 31 Ocak gecesi CGV Arthouse salonlarına konuk olacak ve İstanbul’da 4 farklı salonda birden gösterilirken, Antalya, Bursa ve Samsun’da ise ilk kez seyirciyle buluşacak.
'Aidiyet'in sanat yönetmeni ve prodüksiyon tasarımcısı Dilşad Aladağ’ın hazırladığı ve mekân çizimlerinden kolajlara, yaratım sürecinde aldığı notları anlatan 'Aidiyet’i Yaratırken' adlı video, ilk kez bu gece gösterilecek.

‘Aidiyet’ aynı anda dört şehirde

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