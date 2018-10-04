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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Aida canlı yayında İstanbullu izleyiciyle buluşuyor

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Aida canlı yayında İstanbullu izleyiciyle buluşuyor

Guiseppe Verdi’nin operası ‘Aida’ İstanbullu opera severler ile buluşuyor. New York Metropolitan Opera’nın sahneye koyduğu meşhur Aida operası 6 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.55’te canlı yayınla Akmerkez CinemaPink salonlarında izleyici karşısına çıkacak.

Dünya çapında eserleri en çok sahnelenen İtalyan besteci Guiseppe Verdi’nin opera repertuvarlarında en beğenilen eserlerinden biri olan Aida, 6 Ekim Cumartesi günü New York’tan canlı yayınla İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Soprano Anna Netrebko’nun, mezzo-soprano Anita Rachvelishvili ile performans göstereceği Aida, saat 19.55’te Akmerkez CinemaPink’te izleyici karşısına çıkacak.

İlk olarak 1871 yılında sahnelenen Aida’nın konusu, Mısır ve Habeşistan arasında yüzyıllar boyu sürüp giden çatışmalardan MÖ X. yüzyılda yer alan savaş sırasında gerçekleşen olay üzerine kurulu. Renkli ve zengin sahne gösterileri, muhteşem dekor ve kostümleriyle Aida gerçek bir müzikli dram. Eserdeki melodik zenginlik, orkestranın gücü ile insan sesinin başarılı bileşimi, bu operanın en önemli eserlerinden olmasını sağladı. İtalyanca yazılan eser, İtalyanca dilinde ve İngilizce altyazılı olarak sahnelenecek.

Aida ile açılan sezon Fransız bestekar Camille Saint-Saens’ın dünyaca ünlü eseri ‘Samson ile Dalila’ ile devam ediyor. Samson ile Dalila 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.55’te opera tutkunlarının karşısına çıkıyor.
19. ve 20. yüzyıla damgasına vuran ve  İtalyan besteci Puccini’nin en önemli opera eserlerinden olan ‘La Fanciulla del West’i (Batı’nın Altın Kızı) de Met Opera ekim ayının son cumartesi gününde bu sezon Akmerkez CinemaPink’te operaseverlerle buluşacak.

2018’da da devam edecek opera şöleninde, Verdi’den Puccini’ye, Mozart’tan Bizet’e kadar ünlü bestecilerin birbirinden etkileyici eserleri Metropolitan Opera canlı yayınlarıyla Akmerkez’de İstanbulluları hayran bırakacak. 

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