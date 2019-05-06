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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Ai Weiwei’in ‘Sütun’ları Atlı Köşk’te

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Ai Weiwei’in ‘Sütun’ları Atlı Köşk’te

Çin sanatının en saygın formu olarak kabul edilen Ai Weiwei’in ‘Sütun’ları Atlı Köşk’te.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 12 Eylül 2017 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında ‘Ai Weiwei Porselene Dair’ sergisine ev sahipliği yaptı. Sergisi kapsamında ilk kez İstanbul’a gelen, Ai Weiwei’in Çin’deki porselen üretim geleneğinden ilhamla ortaya çıkardığı eseri ‘Sütun’lar, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu’na katıldı. İki özgün parçadan oluşan eser, 1925 yılında Mısır Hıdiv ailesinden Prens Mehmed Ali Hasan tarafından, İtalyan mimar Edoardo De Nari’ye yaptırıldı. 1951 yılında Hacı Ömer Sabancı’nın satın aldığı eser, uzun yıllar Sakıp Sabancı Ailesi’nin konutu olarak kullanılan ve bugün Sakıp Sabancı Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan Atlı Köşk’te sergilenecek. Ai Weiwei’in, Çin’in tarihi ‘porselen başkenti’ Jingdezhen’de 2016’da üretilen anıtsal eseri ‘Sütun’lar, sanatçının porselen üretim geleneğine başvurduğu çalışmaları örnekliyor. Önce imparatorluk sarayının kullanımı için, daha sonra ise dünyanın dört bir yanına ihraç amacıyla üretildiği yüzyıllar içinde işlenen ve geliştirilen porselen, Çin sanatının en saygın formu kabul ediliyor.

 

İkişer metre uzunluğunda iki özgün parçadan oluşan  'Sütun’lar, Atlı Köşk’ün camekânlı girişinde, Boğaz’a karşı yeni konumlarında görülebilir.

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