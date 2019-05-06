Ai Weiwei’in ‘Sütun’ları Atlı Köşk’te
Çin sanatının en saygın formu olarak kabul edilen Ai Weiwei’in ‘Sütun’ları Atlı Köşk’te.
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 12 Eylül 2017 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında ‘Ai Weiwei Porselene Dair’ sergisine ev sahipliği yaptı. Sergisi kapsamında ilk kez İstanbul’a gelen, Ai Weiwei’in Çin’deki porselen üretim geleneğinden ilhamla ortaya çıkardığı eseri ‘Sütun’lar, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu’na katıldı. İki özgün parçadan oluşan eser, 1925 yılında Mısır Hıdiv ailesinden Prens Mehmed Ali Hasan tarafından, İtalyan mimar Edoardo De Nari’ye yaptırıldı. 1951 yılında Hacı Ömer Sabancı’nın satın aldığı eser, uzun yıllar Sakıp Sabancı Ailesi’nin konutu olarak kullanılan ve bugün Sakıp Sabancı Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan Atlı Köşk’te sergilenecek. Ai Weiwei’in, Çin’in tarihi ‘porselen başkenti’ Jingdezhen’de 2016’da üretilen anıtsal eseri ‘Sütun’lar, sanatçının porselen üretim geleneğine başvurduğu çalışmaları örnekliyor. Önce imparatorluk sarayının kullanımı için, daha sonra ise dünyanın dört bir yanına ihraç amacıyla üretildiği yüzyıllar içinde işlenen ve geliştirilen porselen, Çin sanatının en saygın formu kabul ediliyor.
İkişer metre uzunluğunda iki özgün parçadan oluşan 'Sütun’lar, Atlı Köşk’ün camekânlı girişinde, Boğaz’a karşı yeni konumlarında görülebilir.
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