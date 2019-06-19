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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Ahmet Ümit ile Nazım Hikmet buluştu...

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Ahmet Ümit ile Nazım Hikmet buluştu...

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filmi, çekimleri devam eden Basın Müzesi’nde tanıtıldı.

Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş, Pelin Batu ve yan rollerde yaklaşık 150 kişilik oyuncu kadrosuyla ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filmi farklı dönemlerde yolu Moskova’dan geçen Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit’in hikayesini anlatıyor. Ümit’in yazdığı, Cengiz Özkarabekir’in yönettiği drama belgesel iki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkıldı. Nazım’ın Moskova’ya uzanan yolculuğu ve Ümit’in fırtınalı hayatı, 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi iki usta kalemi buluşturdu.

Ahmet Ümit ile Nazım Hikmet buluştu...

Projenin isminin ‘Merhaba Güzel Vatanım’ olması dikkat çekti. Filmin adı İstanbul’un güzelliğinden geliyor diyen Ahmet Ümit şöyle devam etti, ‘ Moskova gri ve karlı bir şehir ve herkes melankolik oluyor orada. İnsan ülkesini görmek istiyor. Ne kadar iyi koşullarda olursa olsun. Moskova’da yaşarken Nazım’ın hissettiği vatan sevgisi ve hasretin ne demek olduğunu çok iyi anladım. İnsan ülkesinin güzelliğini, güneşini, İstanbul’un boğazını özlüyor... Bundan yola çıkarak film dönüşten başlasın ‘Merhaba Güzel Vatanım’ olsun dedik’.

‘Hayat kısa sanat uzun’

Ahmet Ümit, ‘Bu filmin bir cümlesi varsa o da hayat kısa sanat uzun olamlı. Çünkü her iki yazar da politikadan gelen insanlar ama politikayla başlayan bu aktivitelerini çok daha evrensel bir alana taşıyan sanatla insana ve insanlığa dokunmayı başarabilen yazarlar, o yüzden bu film sanatla insana dokunmayı anlatan bir film. Merhaba Güzel Vatanım bizim vatan sevgimizi anlatan bir film olacak. Tabi işin trajik kısmı şu; yıllarca vatan haini olarak anılan bir insanın ülkesini ne kadar sevdiğini ve ülkesini ne kadar çok tanıttığını göreceğiz. Benim Nazım’la kesişme noktam ise hayatım çok fırtınalı geçti bu fırtına bizi çok yaklaştırdı. Orada akıldan çok duygu var, ruh var. Nazım çocuk gibi bi’ adam. Gerçeklikten çok hayale inanan bir insan. Rus yazar Nazım için diyor ki; oyun berbattı ama aktör muhteşemdi. Nazım’ı bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz’.

Ahmet Ümit ile Nazım Hikmet buluştu...

Nazım Hikmet’i canlandıran Yetkin Dikinciler, ‘ Şairlere, sanata yaklaşmamız gerekiyor, buna ihtiyacımız var. Bir şeyi yaratırken bir ürünü ortaya koyarken geriye dönüp bu ince dokunuşlara bir kere daha bakmakta yarar var, onun için iyidir şairlerin, yazarların hayatına değinmek. Onlardan ilham almalıyız, bir yazarın bir şaire yaklaşmasında daha büyük bir fayda var. Karşımızda Ahmet Ümit olunca hayır denemeyecek bir proje çıkıyor karşımıza. Ben oyuncu olarak Nazım’la ilgili teklifler geldiğinde biraz imtina ediyorum her şeye balıklama atlamamaya çalışıyorum. Ama bir yandan da içim gidiyor eyvah Nazım’la ilgili çok değerli bir şey var. Moskova’ya mezarı başına gittiğimde şöyle demiştim bebeğin anne sütüne ihtiyaç duyduğumuz gibi ihtiyaç duyuyoruz Nazım’a. Ne mutlu ki yine edebiyata dair kendi topraklarımızın çıkardığı insanımıza dair bir şeyler yapıyoruz. Bu yol çok uzun umarım hedeflediğimiz noktaya ulaşırız orada da öyle çok şeyler beklemiyor bizi böyle olağanüstü bir hazine ya da maddiyat değil insanın kalbine, ruhuna bir iş yapmış olmanın sonucuna götürür diye umuyorum şimdiden bunu hissediyorum’ dedi. Çekimleri Moskova, Gaziantep ve Bursa’da yapılan film İstanbul’da devam ediyor. West İstanbul Marina’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen çekimlerin İstanbul’da dört hafta içinde tamamlanması ve projenin Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.

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