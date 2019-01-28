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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Ağlasunlu kadınların tasarımları İstanbul Modern’de

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Ağlasunlu kadınların tasarımları İstanbul Modern’de

Ağlasunlu kadınlar, Burdur’daki Sagalassos Antik Kenti’nin sanat eserlerinden esinlenerek aksesuarlar üretiyor. Kadınlara ekonomik gelir sağlayan Sagasun Art tasarım aksesuarları, ilk kez İstanbul Modern Mağaza’da satışa sunuluyor.

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin gelişmesine öncülük eden İstanbul Modern, zanaat ve el sanatları geleneğini, güncel tasarımla buluşturmayı sürdürüyor. İstanbul Modern Zanaat, Sanat ve Tasarım Platformu, Sagalassos Antik Kenti’nin motiflerini tasarım aksesuarlarına dönüştüren Ağlasunlu kadınlara destek oluyor. Sagalassos Vakfı’nın, Ağlasun Belediyesi ve Anatolian Artisans ortak projesiyle ortaya çıkan Sagasun Art tasarım aksesuarları, ilk kez İstanbul Modern Mağaza’da satışa sunuluyor.
Sagalassos Antik Kenti’nin desenleri, Ağlasunlu kadınlara ilham oldu Sagasun Art projesi kapsamında, bazıları ellerine ilk kez fırça alan Ağlasunlu kadınlar bölgenin geçmişi ve bugününden esinlenen üretimler gerçekleştirdi. Antik kentten çıkarılan Roma döneminden kalan sanat eserleri, yöreye özgü öğeler ve geleneksel el sanatlarını bir araya getirerek geçmişin mozaik ve desenlerini barındıran etkileyici gündelik tasarım aksesuarları ürettiler.
İstanbul Modern Mağaza’da satışa sunulan aksesuarlar arasında antik kentteki Neon Kütüphanesi’nin zemin motifleri ve kazılardan çıkarılan çömleklerin üzerindeki desenlerin kumaşlara geçirilmesiyle üretilen çanta ve broşlar yer alıyor.

Antik kentin eserlerinden kadınlara yeni olanaklar
Sagalassos Vakfı’nın desteği ve girişimleriyle başlayan projede Anatolian Artisans yeni ürün geliştirme ve pazarlama, Ağlasun Belediyesi de kadınlara gerekli çalışma alanını sağlayarak proje ortakları olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ürünler Sagalassos Antik Kenti yakınlarındaki Ağlasun ilçesinde yaşayan kadınlara sürüdürülebilir ekonomik gelir sağlamak amacıyla satışa sunuluyor.

 

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