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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
31.05.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Agar Agar ‘Gezgin Salon’la Feriye’de

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Agar Agar ‘Gezgin Salon’la Feriye’de

Salon İKSV’nin, şehrin farklı mekânlarında daha geniş kitlelere ulaştığı etkinliği Gezgin Salon, bu kez Birlikte Güzel’in katkılarıyla 30 Haziran Pazar akşamı Fransa’da başlayan hikâyesini kısa sürede ülke sınırlarının çok ötesine taşıyan elektro-pop ikilisi Agar Agar’ı Feriye’de ağırlayacak. Türkiye’deki hayranlarının da büyük bir aşk beslediği Agar Agar, Şubat 2019’da Salon’da biletleri göz açıp kapayıncaya kadar tükenen bir konser vermişti. Biletler bugün satışta.

Clara Cappagli ve Armand Bultheel’in gittiği deneysel sanat okulu Beaux-Arts Paris’te Armand’ın sanat felsefesi dersinde girdiği derin monolog sayesinde tanışan ikili Agar Agar, 2016 tarihli ilk kısaçaları ‘Cardan’ ile büyük başarı elde etti. 80’lerin karanlık disko sound’unu anımsatan ve her biri birer hit parçaya dönüşen ‘You’re High’, ‘Prettiest Virgin’, ‘I’m That Guy’ gibi şarkılar içeren bu EP’yi 2018 tarihli ilk stüdyo albümleri ‘The Dog and The Future’ takip etti. NME ve Gigwise gibi mühim mecraların yılın albümleri listelerinde kendine yer bulan bu albümün başarısıyla beraber Zürich Openair, Art Rock, We Love Green, Reeperbahn, Into The Great Wide Open, Pop-Kultur Berlin ve Dour gibi birçok büyük festivalde ve Avrupa’nın en hip kulüplerinde sahne aldılar. Grubun adı, Armand’ın karıncalarını evcilleştirmek için beslediği, kıvam verici madde “agar agar”ın tınısını çok sevmesinden geliyor. Fransız ikili, müzikte yerleşik bir formül uygulamaktansa hep yeniyi denemeyi tercih ediyor.

Aynı anda hem karanlık hem hipnotik, hem yüksek hem dingin, hem 80’ler hem de fütürist olmayı başaran Agar Agar, elektro-popun geleceğini belirliyor. Geçtiğimiz şubat ayındaki Salon konserleri dolup taşan ikili, kabına sığmayan enerjilerini ve hiperakif canlı performansını bu sefer bir yaz gecesi rüyası için 30 Haziran’da Feriye’ye taşıyor. Agar Agar’ı yeniden dinlemek isteyenlerin ve iyi müzik kâşiflerinin kaçırmaması gereken bu tek günlük festival, kapılarını saat 17.00’de açıyor.

Biletler 31 Mayıs Cuma günü satışta
Gezgin Salon kapsamında hayranlarıyla buluşacak olan Agar Agar’ın 30 Haziran Pazar günü Feriye’de gerçekleşecek konserinin biletleri 31 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da satışa çıkıyor. Kısıtlı bir süre için ön satış fiyatları 120 TL (Ayakta / Tam) ve 90 TL (Ayakta / Öğrenci) olan biletler, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den, pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek. Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da başlayacak. Üyeler, bilet alımlarında %25’e varan indirimlerden yararlanabiliyor.
Agar Agar’ın 1 Mart 2019’da, Salon İKSV’deki ertelenen konserine bileti olan seyirciler, biletleriyle 30 Haziran’da gerçekleştirilecek Gezgin Salon etkinliğine, herhangi bir ek bedel ödemeden katılabilirler.

Gezgin Salon hakkında
Gezgin Salon, 2017’de, Salon’un kabına sığmayıp şehri gezmeye çıkmasıyla başladı. İlk iki edisyonda King Gizzard & The Lizard Wizard, Wolf Alice, Amyl and the Sniffers, Kiasmos, Pantha du Prince ve Pional gibi isimleri ağırladı. Bu sefer yola Birlikte Güzel’le çıkan Gezgin Salon, rotasını yeniden Boğaz kıyısına kırıyor. Asırlık çınarlarla kaplı yol, ciğerlerimize çekeceğimiz mis gibi deniz kokusu, bizleri Ortaköy’e, İstanbul’un hem tam kalbindeki hem de en sevgili mekânlarından biri olan Feriye’ye götürüyor.

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