Afyon’un cazı var
Bu yıl 27 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Afyonkarahisar Caz Festivali’nin onur konuğu Ömür Göksel olacak.
ANADOLU’nun uzun soluklu müzik festivallerinden biri olan 18. Afyonkarahisar Caz Festivali bu yıl 27 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında, NG Afyon Otel’de gerçekleşecek. Yerli yabancı 70 sanatçının katılacağı festivalin açılışını besteci, müzisyen Ömür Göksel ve Ankara Büyükşehir Big Band Kent Orkestrası yapacak. Özellikle 70’li yıllarda, ‘Ağlıyormuşsun’, ‘Umurumda mı Dünya’, ‘Kızım’ şarkılarıyla tanınan Ömür Göksel’e bu özel gecede meslek yaşamı boyunca caz müziğine verdiği katkılardan ‘Caz Festivali Onur Ödülü’ verilecek.
Avrupa’nın önemli caz sanatçılarından Erich Ciompa, Tereza Krippner, Jaroslav Ježek ve Kristýna Riljáková’nın katılacağı festivalde, Ece Dorsay, Zümrüt Alieva, Makaew Duo da müzikseverlerle buluşacak.
ÇOCUKLARLA BULUŞMA
Afyonkarahisar Caz Festivali, konserlerin dışında bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Aralarında Atilla Dorsay, Yalvaç Ural, Asuman Kafaoğlu Büke, Aydın Büke, Hülya Tunçdağ, Ali Yılmaz, Nadir Ede ve Filiz Ediger gibi ünlü sanatçı, yazar ve gazetecilerden oluşan bir grup, Afyonkarahisar’da ilköğretim okullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelecek ve çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek.
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