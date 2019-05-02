Afyon'da caz günleri
19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali 1 Mayıs’taki açılış konseriyle başladı. Festival 5 Mayıs’a kadar sürüyor.
Festival, Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğinde bu sene 19’uncu kez düzenleniyor. NG Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Başkadem etkinliği ‘bir mucize’ olarak değerlendirdi: “Bu festival benim değil, Afyon’un mucizesidir. Çünkü festivale aklınıza gelmeyecek herkesin bir desteği var. Her işin bir lokomotifi olur. Ben sadece sorumluluğu Afyon’a olan sevgimden, bizi buraya bağlayan köklerimden aldım.” Başkadem, bu yıldan itibaren festivalin destekçileri arasına Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin de katıldığını anımsattı: “Dünyaca ünlü iki caz sanatçısı gelecek yıl eğer Afyon’a gelirse, festivalin 19 yıldır amacı, hayali buydu zaten. Bundan sonra bu festival bir hafta değil, 20 günlere belki bir aya yayılacak ve paket programlarla turizm şehri olmaya aday olan Afyon, kültür turizmine başlayacak.” Açılış konserinde Çekya’dan gelen Barbora Sediva’nın solistliğinde, şefliğini Kemal Günüç’ün üstlendiği Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası çaldı.
Festival kapsamında besteci Prof. Dr. Hasan Uçarsu, sanatçı Ali Yılmaz, şair Metin Celal, iletişim uzmanı Fatmanur Erdoğan, fotoğraf sanatçıları Eda Yiğit, Gülhan Kırdı İncedere, Orhan Cem Çetin, Nadir Ede ve Levent Öğet okul etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelecek.
Sokak konserlerinin de yer alacağı festival, 5 Mayıs’a kadar sürecek.
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