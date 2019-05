Afrika mutfağına davetlisiniz

Harira, sebzeli kuskus, odikalı füme tavuk (poulet fumé à l’odika), domatesli fıstık ezmeli salata, umm ali, malt içecek masvusvu... Başlangıç çorbası Cezayir’den, kuskus Gabon’dan, tavuk Sudan’dan, milföy tatlısı umm ali Mısır’dan ve yemeklere eşlik edecek alkolsüz malt içecek Zimbabve’den... Afrika Kıtası’nın çok dilli, çokkültürlü ve rengârenk yemek dünyası, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde projelendirilen ‘Afrika Yemek Kültürü’ adlı kitapta toplandı. Yukarıdaki mönüyü, Afrika’nın beş ana bölgesinin (Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Sahraaltı ve Doğu Sahraaltı) yemek kültürüne dair, topraktan sofraya uzanan bir anlayışla bilgi sunan çalışmadaki ‘reçeteler’den oluşturduk. Kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önerisi ve fikriyle, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ‘Afrika El Sanatları ve Kültür Evi’ projesinin devamı olarak kurgulanmış bir çalışma. Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere’nin editörlüğünde hazırlanan; Ağıldere, Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya ve Dr. Mustafa Aksoy’un kaleme aldığı; Dr. Tuna Akçay ile Dr. Atakan Akçay’ın sanat danışmanlığında tamamlanan ‘Afrika Yemek Kültürü’nün her bölümünde okuyucuyu; bölgeye has mutfak kültürüne dair bilgiler ve kıtanın geleneksel yemek kültürünü yansıtan 58 özgün yemek tarifi bekliyor. Kitabın hazırlık sürecinde; reçeteler bölümünde yer alan tüm yemekler, Afrika büyükelçi eşleri tarafından Cumhurbaşkanlığı’nın başaşçılarıyla hazırlanarak fotoğraflanmış.

‘Afrika Yemek Kültürü’ okuyucusunu sayfaları arasında merakla dolaştıracak, malzemeleri, baharatı ve alışkanlıklarıyla yepyeni bir mutfağın kapısını açacak, sonra da bu zengin kültürel coğrafyanın lezzetlerini denemek üzere tezgâh başına yönlendirecek bir kitap.

AFRİKA LEZZETLERİNDEN ÖRNEKLER

Bazin: Tuzlu suda haşlanmış buğday unuyla yapılan hamurun baharatlı kuzu eti güvecinin ortasına yerleştirilmesi ve haşlanmış yumurta dilimleri ile servis edilen Libya mutfağı yemeği.

Fufu: Batı Sahraaltı Afrika’da yaygın bir yemek. Yerelması, manyok, mısır ve muz püresi gibi nişastalı kök sebzelerden elde edilir. Suda ıslatıldıktan sonra kabukları soyulur. Ardından haşlanır veya buharda pişirilir. Daha sonra balık, et, sebze içeren çorbalarda kullanılabilir veya çeşitli soslar eşliğinde et, balık veya yengeç parçalarıyla servis edilir.

Baobab ağacı: Baobab ağacı Afrika kökenli bir ağaçtır. Meyveleri yiyecek olarak kullanılır. Pazarda satılan baobab meyvesinin pazara bereket getirdiğine inanılmaktadır. Dondurma, cheesecake gibi gıdalarda da kullanılır.

Bissap: Ebegümeci çiçeğiyle hazırlanan Batı Sahraaltı ülkelerinin sıcak ikliminde ferahlatıcı özelliğinin yanı sıra ramazan sofralarının da vazgeçilmez içeceğidir. Her evin kendine has bir reçetesi vardır, bissap şerbeti limon suyu ve/veya ananas suyu ile zenginleştirilmektedir.

Mulla ahmar: Çad ve Sudan mutfağında yaygın olarak tüketilen bamyalı etli güveç mulla ahmar, hem Orta Sahraaltı hem de Doğu Sahraaltı mutfağının ortak kültürel mirası olan temel yemeklerinden.

Luwombo: Muz yapraklarında buğulanmış/tütsülenmiş tavuk, sığır eti veya balıktan oluşan geleneksel Doğu Sahraaltı yemeği.