‘Afife’ sahnede
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu ‘Afife’ adlı modern balesini bu sezon ilk kez sahneye taşıyacak.
Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen eser, 16 Şubat Cumartesi günü akşam sanatseverlerle buluşacak. Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait olan eserin, müzikleri ise Turgay Erdener tarafından düzenlendi. DOB orkestrasını Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserde ‘Afife’ rolünü Selin Berkmen, ‘Altın Afife’yi İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, ‘Kırmızı Afife’yi Esra Taner, ‘Mor Afife’yi Öykü Ertürk, ‘Gümüş Afife’yi Iaroslava Volkova, ‘Ziya’yı Artur Ivanov, ‘Nazır’ı Burak Özbek, ‘Doktor Suat’ı Umut Çaltekin ve ‘Selahattin Pınar’ı da Tolga Burçak canlandıracak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle