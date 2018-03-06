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    Afife Jale'nin yolundaki kadınları desteklemek için...

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    'Salome Erte'si' isimli tiyatro oyunu konservatuvarların tiyatro bölümünde okuyan kadın öğrencilere burs sağlayan 'Afife Jale Burs Fonu' yararına 10 Mart Cumartesi akşamı sahnede olacak.

    Afife Jale

    'Salome Erte'si' isimli oyun; ikinci senesine giren ve konservatuvarların tiyatro bölümünde okuyan kadın öğrencilere burs sağlayan 'Afife Jale Burs Fonu' yararına 10 Mart Cumartesi akşamı sahnede olacak.Cumartesi 20.30’da Sahne Çolpan İlhan’da sahnelenecek oyun; Oscar Wilde’ın 'Salome' ve Sanem Soğukpınar’ın 'Erte’ adlı oyunlarının bir araya gelmesinden oluşuyor. 
    2016 Aralık ayında Burs Komitesi’nde yer alan üç kadın gönüllünün girişimiyle oluşturulan 'Afife Jale Burs Fonu' ile bugün 14 gönüllünün bağışlarıyla, tiyatro bölümünde okuyan kadın öğrencilere destek sağlanıyor. Fonun büyütülerek daha çok gence destek olunması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 10
    Mart Cumartesi akşamı fon yararına 'Salome Erte'si' sahnelenecek.

    Afife Jalenin yolundaki kadınları desteklemek için...
    TOG, Deney Atölyesi ve Sahne Çolpan İlhan işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan, gelirinin tamamının Afife Jale Burs Fonu’a aktarılacağıkolaj biçimindeki oyunun biletleri Biletix üzerinden satılıyor.
    Deney Atölyesi’nin yeni oyunu 'Salome Erte’sinde; Bir Oscar Wilde klasiği olan Salome, Serkan Karabayır yönetiminde, Sanem Soğukpınar'ın modernize metni 'Erte' ile buluşarak kadınlık tarihine yeni bir bakış getirmeyi amaçlıyor. 
    'Salome Erte’si'nde; tarihin tozlu sayfalarından günümüze gelen bir kadın sesi, modern zamanın izine karışıyor. Salome ve Zeynep aynı sahnede buluşuyor.

    TOG hakkında
    Gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadır. TOG 2003 yılından bugüne hem maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitim bursu sağlamakta; hem de onların gönüllülük temelinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarına katkıda bulunmaktadır. 

     

     

     

     

    Etiketler: Afife Jale , Tiyatro , Burs , Salome Erte'si
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