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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

'Afganistanbul' finalist oldu

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'Afganistanbul' finalist oldu

Afgan göçmenlerin hikâyesini anlatan Afganİstanbul belgeseli ABD’de düzenlenen 'Webisode Film Festival' ve İtalya’da düzenlenen 'Intima Lente / Intimate Lens Ethnographic Film Festival'de finalist filmler arasında gösterime giriyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkelere ulaşmak için yola çıkan Afganların ilk durağı olan İstanbul Küçükpazar, belgesel oldu. Yönetmenliğini Ulaş Tosun’un yaptığı 'Afganistanbul' adlı belgesel on binlerce umut yolcusunu barındıran Küçükpazar’ı anlatıyor. Belgesel yurtiçi ve yurtdışında bir çok festivalde gösterime girdi ve çeşitli ödüller aldı. Afganistanbul, şimdi de ABD’de düzenlenen” Webisode Film Festival” ve İtalya’da düzenlenen “Intima Lente / Intimate Lens Ethnographic Film Festival” de finalist filmler arasında gösterime giriyor.

Tosun, “Afganistanbul, Ortadoğu halklarının savaş deneyiminin ardından başladıkları göçe paralel, insan kaçakçılığını, denizde son bulan hayatları ve mültecilerin İstanbul’unu anlatmayı hedefliyor” dedi. Ulaş Tosun, belgeseli şöyle anlattı: “35 yaşındaki Sewab, Avrupa’ya ulaşmak için kaçak olarak çıktığı yolculuğun ilk ayağı olan İstanbul’a, uzun zaman önce ulaşmış. Sewap, enkaz yığınlarından ibaret durumdaki Süleymaniye’de göçükler arasında sınırları gözlemekte ve yolculuğunu tamamlamayı umuyor. Diğer taraftan  Sewap 1.5 yılı aşkın süredir İstanbul’da olmasına rağmen henüz yolculuğunun ilk ayağı için borçlandığı İnsan kaçakçılarına gerekli paranın tamamını, ödeyemedi. Benzer durumdaki binlerce insanın varlığından haberdar geri dönüşüm işi yapan taşeron yapılar ise, önceden ucuz işgücü olarak kullandıkları İç Anadolulu köylülerin yerine yarı maaşla ve yine sigortasız olarak göçmenlere aylık 600-700 TL kazançla kağıt-plastik vb topluyor. Sewab ve arkadaşları batıda kapalı sınırlar ve sadece İstanbul’da var olmaya yetecek kazancı nedeniyle, ne yolculuğunu sürdürebilmekte, ne de geri dönebiliyor. Afganistanbul, Sewab’ın bireysel hikayesini merkeze alarak, Ortadoğu halklarının savaş  deneyimini, beklentilerini anlatıyor. Göçmenlerin asgari şartlarda istikrar için göze aldıkları umut yolculuğuna paralel, insan kaçakçılığını, denizde son bulan hayatları, cezaevlerini ve  bu yolculuğun en zorlu parçalarından biri olan İstanbul’daki yerel sorunlarla birlikte ortaya çıkan gayri insanı koşulları belgesel sinema diliyle anlatmayı hedefliyor.”

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