'Afganistanbul' finalist oldu
Afgan göçmenlerin hikâyesini anlatan Afganİstanbul belgeseli ABD’de düzenlenen 'Webisode Film Festival' ve İtalya’da düzenlenen 'Intima Lente / Intimate Lens Ethnographic Film Festival'de finalist filmler arasında gösterime giriyor.
Avrupa Birliği üyesi ülkelere ulaşmak için yola çıkan Afganların ilk durağı olan İstanbul Küçükpazar, belgesel oldu. Yönetmenliğini Ulaş Tosun’un yaptığı 'Afganistanbul' adlı belgesel on binlerce umut yolcusunu barındıran Küçükpazar’ı anlatıyor. Belgesel yurtiçi ve yurtdışında bir çok festivalde gösterime girdi ve çeşitli ödüller aldı. Afganistanbul, şimdi de ABD’de düzenlenen” Webisode Film Festival” ve İtalya’da düzenlenen “Intima Lente / Intimate Lens Ethnographic Film Festival” de finalist filmler arasında gösterime giriyor.
Tosun, “Afganistanbul, Ortadoğu halklarının savaş deneyiminin ardından başladıkları göçe paralel, insan kaçakçılığını, denizde son bulan hayatları ve mültecilerin İstanbul’unu anlatmayı hedefliyor” dedi. Ulaş Tosun, belgeseli şöyle anlattı: “35 yaşındaki Sewab, Avrupa’ya ulaşmak için kaçak olarak çıktığı yolculuğun ilk ayağı olan İstanbul’a, uzun zaman önce ulaşmış. Sewap, enkaz yığınlarından ibaret durumdaki Süleymaniye’de göçükler arasında sınırları gözlemekte ve yolculuğunu tamamlamayı umuyor. Diğer taraftan Sewap 1.5 yılı aşkın süredir İstanbul’da olmasına rağmen henüz yolculuğunun ilk ayağı için borçlandığı İnsan kaçakçılarına gerekli paranın tamamını, ödeyemedi. Benzer durumdaki binlerce insanın varlığından haberdar geri dönüşüm işi yapan taşeron yapılar ise, önceden ucuz işgücü olarak kullandıkları İç Anadolulu köylülerin yerine yarı maaşla ve yine sigortasız olarak göçmenlere aylık 600-700 TL kazançla kağıt-plastik vb topluyor. Sewab ve arkadaşları batıda kapalı sınırlar ve sadece İstanbul’da var olmaya yetecek kazancı nedeniyle, ne yolculuğunu sürdürebilmekte, ne de geri dönebiliyor. Afganistanbul, Sewab’ın bireysel hikayesini merkeze alarak, Ortadoğu halklarının savaş deneyimini, beklentilerini anlatıyor. Göçmenlerin asgari şartlarda istikrar için göze aldıkları umut yolculuğuna paralel, insan kaçakçılığını, denizde son bulan hayatları, cezaevlerini ve bu yolculuğun en zorlu parçalarından biri olan İstanbul’daki yerel sorunlarla birlikte ortaya çıkan gayri insanı koşulları belgesel sinema diliyle anlatmayı hedefliyor.”
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