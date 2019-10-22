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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Adnan Saygun eserleriyle CRR’de anılıyor

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Adnan Saygun eserleriyle CRR’de anılıyor

Filarmonia İstanbul, Ahmed Adnan Saygun anısına Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek. Saygun'un öğrencisi piyanist Gülsin Onay, konserde solist olarak yer alacak.

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul, 26 Ekim Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda, Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun anısına konser verecek. Saygun’un bestelerinin en güçlü yorumcusu olarak kabul edilen, öğrencisi piyanist Gülsin Onay, konserde solist olarak yer alacak. Onay'ın yorumları 'aslına sadık, zeki ve kararlı' olarak nitelendiriliyor.  Konserin repertuvarı, Saygun’un; Op. 14 orkestra suiti, birinci piyano konçertosu ve birinci senfonisinden oluşuyor. 
Gülsin Onay, Emre Aracı’nın 'Ahmed Adnan Saygun: Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü' kitabının önsözünde bestecinin müzik dünyasını şu cümlelerle anlatıyor:
“Saygun'un müzik dünyası, koskocaman müzik evreniyle 'alışveriş' yapabilecek zenginlikteydi. O çalışırken sanki başka bir dünyaya giderdi ve dönüşünde bize tercümanlık yapardı. Oralardan getirdiği hazineyi bize aktarırdı ve çalışmanın engebeli yollarını aşmamız için bize ışık tutardı.”
Konser biletleri 80-50-30 ve 20 TL olup CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir. 

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