Adnan Saygun eserleriyle CRR’de anılıyor
Filarmonia İstanbul, Ahmed Adnan Saygun anısına Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek. Saygun'un öğrencisi piyanist Gülsin Onay, konserde solist olarak yer alacak.
Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul, 26 Ekim Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda, Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun anısına konser verecek. Saygun’un bestelerinin en güçlü yorumcusu olarak kabul edilen, öğrencisi piyanist Gülsin Onay, konserde solist olarak yer alacak. Onay'ın yorumları 'aslına sadık, zeki ve kararlı' olarak nitelendiriliyor. Konserin repertuvarı, Saygun’un; Op. 14 orkestra suiti, birinci piyano konçertosu ve birinci senfonisinden oluşuyor.
Gülsin Onay, Emre Aracı’nın 'Ahmed Adnan Saygun: Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü' kitabının önsözünde bestecinin müzik dünyasını şu cümlelerle anlatıyor:
“Saygun'un müzik dünyası, koskocaman müzik evreniyle 'alışveriş' yapabilecek zenginlikteydi. O çalışırken sanki başka bir dünyaya giderdi ve dönüşünde bize tercümanlık yapardı. Oralardan getirdiği hazineyi bize aktarırdı ve çalışmanın engebeli yollarını aşmamız için bize ışık tutardı.”
Konser biletleri 80-50-30 ve 20 TL olup CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.
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