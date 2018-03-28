Adana'da festival meşalesi yandı

Festival, 20’nci yılında yurt dışından 6 tiyatro topluluğu ile yurt içinden 4 devlet, 4 belediye ve 15 özel tiyatro topluluğunun toplam 30 farklı oyununa ev sahipliği yapacak. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu' Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunları ve Adana Devlet Tiyatrosu 'Ali Baba Ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca bir ay sürecek festival boyunca fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu, cam işçiliği gibi çeşitli atölye çalışmaları da olacak.

Küba’dan festivale katılan Havana Compas Dans Tiyatrosu’nun 'Küba, Perküsyon ve Dans' isimli gösterisi ile başlangıç yapan festivalin açılışı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende sahneye çıkan Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, tiyatronun toplum için önemine değindi. Güler Sabancı, “Sanat, toplumsal gelişmenin sağlanmasında pozitif etki gücüne sahip en önemli etkenlerden birisidir. Toplumlar kültürle ve sanatla beslenirlerse, o zaman toplumsal gelişmenin gerçekleştiğinden bahsedebiliriz." dedi. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Bugüne kadarki en yüksek oyun sayısına ulaşacak olan festivalde, Küba’dan 'Küba, Perküsyon ve Dans', İspanya’dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya’dan 'Godos', Almanya’dan 'Tiyatro Delusio', Slovenya’dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Festivaldeki Açıkhava gösterilerinin sayısı da üçe çıkacak. Havana Compas Dans Tiyatrosu Flamenko gösterisiyle, Bursa Devlet Tiyatrosu 'Bana Mastikayı Çalsana' ve Antalya Devlet Tiyatrosu 'Deli Dumrul' isimli oyunlarıyla Merkez Park’ta sanatseverlerle buluşacak.