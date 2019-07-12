Adana Altın Koza Film Festivali’nin tarihi açıklandı
Adana’da 26’ıncısı düzenlenecek Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül’de başlayacak.
Adana Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, etkinliğin 23-29 Eylül’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Festival kapsamında bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek.
Dünya sinemasından örneklerin, özel gösterim bölümlerinin, atölyelerin, sergiler ve söyleşilerin yer alacağı festival bir hafta sürecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organizasyona yeniden ‘Altın Koza’ adını verdiklerini belirtti. Sanatçıları ve sinema sektöründen isimleri Altın Koza AŞ Yönetim Kuruluna dahil ettiklerini bildiren Karalar, ‘Festivale ‘Altın Koza’ ismini iade eden Adana Büyükşehir Belediye Meclisine teşekkür ediyorum. Organizasyonu, geçmişinden kopmadan, güçlü bir festivale dönüştüreceğiz.’ ifadelerini kullandı.
Festival, 2016’dan itibaren Uluslararası Adana Film Festivali ismiyle düzenleniyordu.
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