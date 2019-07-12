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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
12.07.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Adana Altın Koza Film Festivali’nin tarihi açıklandı

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Adana Altın Koza Film Festivali’nin tarihi açıklandı

Adana’da 26’ıncısı düzenlenecek Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül’de başlayacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, etkinliğin 23-29 Eylül’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Festival kapsamında bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek.

Dünya sinemasından örneklerin, özel gösterim bölümlerinin, atölyelerin, sergiler ve söyleşilerin yer alacağı festival bir hafta sürecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organizasyona yeniden ‘Altın Koza’ adını verdiklerini belirtti. Sanatçıları ve sinema sektöründen isimleri Altın Koza AŞ Yönetim Kuruluna dahil ettiklerini bildiren Karalar, ‘Festivale ‘Altın Koza’ ismini iade eden Adana Büyükşehir Belediye Meclisine teşekkür ediyorum. Organizasyonu, geçmişinden kopmadan, güçlü bir festivale dönüştüreceğiz.’ ifadelerini kullandı.

Festival, 2016’dan itibaren Uluslararası Adana Film Festivali ismiyle düzenleniyordu.

Adana Altın Koza Film Festivali’nin tarihi açıklandı

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