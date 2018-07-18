Adalet Ağaoğlu'nun eşi Halim Ağaoğlu vefat etti
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun 64 yıllık eşi Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti. Halim Ağaoğlu vefatından önce kendi ölüm ilanını hazırladı.
Halim Ağaoğlu'nun, vefatından önce hazırladığı ölüm ilanı gazetede yayınlandı 92 yaşındaki Ağaoğlu, uzun yıllar devletin önemli kademelerinde mühendis olarak görev aldı.
Halim Ağaoğlu, vefatından önce bir ölüm ilanı hazırladı. Ağaoğlu, ilanını, “Ankara’da bir Cebeci Asri Mezarlığı’nda beni toprağa verecekler. ‘Allah rahmet eylesin’ diyeceklere şimdiden eyvallah” dedi.
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