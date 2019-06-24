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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda sanat rüzgarı

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Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda sanat rüzgarı

Yazın enerjisi ve sanatın ruhu 31. Yıl Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda...

Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları bu sene, 9 konser ve 4 tiyatro oyununu Açıkhava sahnesinde olacak. 2 Temmuz’da başlayacak etkinlikler kapılarını tiyatro oyunları ile açacak. İlk olarak Baba Sahne’nin “Don Kişot’um Ben” oyunu sahnelecek. 11 Temmuz’da ise Semaver Kumpanya’nın sahneye koyduğu Madde 22. sunulacak. Joseph Heller’in yazdığı ve Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda, yazarın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları, eğlenceli bir üslupla izleyiciye anlatılacak. Gösterimler; 6 Ağustos’ta Haldun Dormen’in yazdığı sezonun yeni oyunu Küllerin Arasından ve 8 Ağustos’ta Türk tiyatrosunun büyük ustaları Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu ve Zeliha Berksoy’un oynadığı aile komedisi “Sanat Yemekte Yenir Mi?” ile devam edecek.

Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda sanat rüzgarı

Etkinlik kapsamında, mor ve ötesi’nin 4 Temmuz’ da sahnede olacak. Sahne 9 Temmuz’da Barabar grubunu ağırlayacak. Oyuncular Serkan Keskin, Taner Ölmez ve müzisyen, yapımcı, aranjör Fırat İkisivri’nin hayata geçirdiği ve üçlüye dahil olan müzik profesyonelleriyle sahneye taşınan grup, önemli halk müziği eserlerini yorumlayacak. Besteci ve piyanist Fazıl Say 17 Temmuz’da sahne alacak. Resitalde; sanatçı yeni eseri ‘Truva Sonatı’ nı seyirciye sunacak. Etkinlik, 23 Temmuz’da sürpriz konuk sanatçıların da sahne alacağı Redd konseriyle devam edecek. Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ün yer aldığı grubun performansını, 25 Temmuz’da sahne alacak Barış için Müzik Orkestrası konseri takip edecek. Ardından 30 Temmuz’da Sertab Erener ile piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan’ı aynı sahnede olacak.

Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda sanat rüzgarı

Ağustos’ta Barış için Müzik Orkestrası bir kez daha açıkhava sahnesinde seyirciyle buluşacak. Açıkhava Buluşmalarının son konuğu ise, Türk rock müziğinin sevilen şarkıcı - söz yazarlarından Teoman olacak. Sanatçı, Gönülçelen’den Renkli Rüyalar Oteli’ne en sevilen şarkılarını 4 Eylül akşamı Enka’nın sponsorluğunda gerçekleşen 31. Yıl Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda söyleyecek.

 

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