Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda sanat rüzgarı
Yazın enerjisi ve sanatın ruhu 31. Yıl Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda...
Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları bu sene, 9 konser ve 4 tiyatro oyununu Açıkhava sahnesinde olacak. 2 Temmuz’da başlayacak etkinlikler kapılarını tiyatro oyunları ile açacak. İlk olarak Baba Sahne’nin “Don Kişot’um Ben” oyunu sahnelecek. 11 Temmuz’da ise Semaver Kumpanya’nın sahneye koyduğu Madde 22. sunulacak. Joseph Heller’in yazdığı ve Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda, yazarın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları, eğlenceli bir üslupla izleyiciye anlatılacak. Gösterimler; 6 Ağustos’ta Haldun Dormen’in yazdığı sezonun yeni oyunu Küllerin Arasından ve 8 Ağustos’ta Türk tiyatrosunun büyük ustaları Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu ve Zeliha Berksoy’un oynadığı aile komedisi “Sanat Yemekte Yenir Mi?” ile devam edecek.
Etkinlik kapsamında, mor ve ötesi’nin 4 Temmuz’ da sahnede olacak. Sahne 9 Temmuz’da Barabar grubunu ağırlayacak. Oyuncular Serkan Keskin, Taner Ölmez ve müzisyen, yapımcı, aranjör Fırat İkisivri’nin hayata geçirdiği ve üçlüye dahil olan müzik profesyonelleriyle sahneye taşınan grup, önemli halk müziği eserlerini yorumlayacak. Besteci ve piyanist Fazıl Say 17 Temmuz’da sahne alacak. Resitalde; sanatçı yeni eseri ‘Truva Sonatı’ nı seyirciye sunacak. Etkinlik, 23 Temmuz’da sürpriz konuk sanatçıların da sahne alacağı Redd konseriyle devam edecek. Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ün yer aldığı grubun performansını, 25 Temmuz’da sahne alacak Barış için Müzik Orkestrası konseri takip edecek. Ardından 30 Temmuz’da Sertab Erener ile piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan’ı aynı sahnede olacak.
Ağustos’ta Barış için Müzik Orkestrası bir kez daha açıkhava sahnesinde seyirciyle buluşacak. Açıkhava Buluşmalarının son konuğu ise, Türk rock müziğinin sevilen şarkıcı - söz yazarlarından Teoman olacak. Sanatçı, Gönülçelen’den Renkli Rüyalar Oteli’ne en sevilen şarkılarını 4 Eylül akşamı Enka’nın sponsorluğunda gerçekleşen 31. Yıl Enka Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları’nda söyleyecek.
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