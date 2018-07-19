Açıkhava’da bir yıldız: Joan Baez
1968 kuşağının en etkileyici isimlerinden, gerçek hayat ile kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihe tanıklık etmiş folk müzik efsanesi Joan Baez, yeni albümü ‘Whistle Down The Wind’, ‘Donna Donna’, ‘Diamonds and Rust’, ‘Forever Young’ gibi kariyerinin unutulmaz parçalarıyla 22 Temmuz saat 21.00’de Pasion Turca organizasyonuyla Harbiye Açıkhava’da olacak.
1953’te henüz 18 yaşındayken ilk kez sahne aldığı 1. Newport Folk Festivali’nden bu yana müzik dünyasında özgürlük ve insan hakları için yazılan şarkıların vazgeçilmez sesi Baez, 2015’teki son İstanbul konserinde Nâzım Hikmet’in ‘Hiroşima’ şiirinden Zülfü Livaneli’nin bestelediği ‘Kız Çocuğu’ şarkısını elindeki kâğıttan okuyarak Türkçe söylemişti.
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