Açıkhava ‘Yaz Oyunları’ başlıyor
İBB Şehir Tiyatroları’nın gelenek haline getirdiği ‘Yaz Oyunları’, 11-16 Haziran tarihleri arasında sahnelenecek.
İBB Şehir Tiyatroları’nın gelenek haline getirdiği ‘Yaz Oyunları’, 11 Haziran Salı günü başlıyor. Sezon boyunca ilgi gören ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’, ‘Hastalık Hastası’, ‘Bizim Aile’, ‘Amanvermez Avni’ ve ‘Cibali Karakolu’ oyunlarının yer aldığı ‘Yaz Oyunları’, 11-16 Haziran tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde saat 21.15’te sahnelenecek.
‘Yaz Oyunları’nın programı şu şekilde:
11 Haziran Salı
Felatun Bey ile Rakım Efendi
12 Haziran Çarşamba
Hastalık Hastası
13 Haziran Perşembe
Bizim Aile
15 Haziran Cumartesi
Amanvermez Avni
16 Haziran Pazar
Cibali Karakolu
Biletler, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden satışa sunuldu.
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