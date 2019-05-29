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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Açıkhava Konserleri için geri sayım başladı

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Açıkhava Konserleri için geri sayım başladı

Harbiye Açıkhava Konserleri bu yıl da birbirinden ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturacak. Açıkhava konserleri 30 Haziran’da başlayacak.

Kerki-Solfej’in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Haziran akşamı başlıyor. Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine konserlere ev sahipliği yapacak.
50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. ‘Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri’ konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi eşlik edecek. 2 Temmuz akşamı ise Ceylan Ertem sahnede olacak. Daha önce Sıla’nın konuğu olarak Harbiye’de sahneye çıkan ve ‘Esmer’ şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak. Bu sene ‘Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri’ ile sevenleriyle buluşan sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisi ile birlikte seslendirecek. Pop müziğin sevilen seslerinden Levent Yüksel de, açıkhava sahnesinde 4 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Sertab Erener, Harbiye’ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz’da açıkhava sahnesinde olacak. Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. Grup, Mor ve Ötesi Senfonik’ konseri ile dinleyici karşısında olacak.

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