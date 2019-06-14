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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Açık havada ücretsiz sinema keyfi

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Açık havada ücretsiz sinema keyfi

Bir yaz klasiği haline gelen TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü ‘Shoplifters’in (Arakçılar) Yapı Kredi Bomontiada’daki gösterimiyle başladı. 14 önemli ve ödüllü filmin çarşamba akşamları ücretsiz gösterileceği bu yılki etkinlik, Hayal Ortağım uygulamasıyla görme engellilere de açık havada film keyfi yaşatacak.

 

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Yapı Kredi Bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, dün akşam Altın Palmiye ödüllü ‘Shoplifters’ (Arakçılar) filmiyle başladı. 18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisiyle görme engelliler de açık havada film keyfi yaşıyor. Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.

Zavaroğlu: “Başka hiçbir platformda olmayan yapımlar getireceğiz”
Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, “14 özel film seçtik. Hem ödül almasına hem de ses getirmiş olan iyi yapımlar olmasına özen gösterdik. Görme engelli seyircileri de düşündük ve Hayal Ortağım uygulaması üzerinde sesli betimleme özelliğinin kullanılmasını sağladık. Bu özellik TV+’ta da olacak. Hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izlemek mümkün olacak. Bunlar sanata, özellikle de sinemaya yatırım yaptığımızın güzel bir örneği. Ayrıca başka hiçbir platformda olmayan dizi ve filmler de olacak” ifadelerini kullandı.

Açık havada ücretsiz sinema keyfi
Barış Zavaroğlu
Üç ay boyunca ücretsiz abonelik
TV+’ın toplamda 1.7 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını belirten Zavaroğlu, “Amacımız, bu hizmeti daha çok kişiye deneyimletmek. Mayıs ayında TV+ kutusunun daha çok evde deneyimlenebilmesi için 3 ay ücretsiz kampanyamızı satışa açtık. Bunu herkes deneyebilir” dedi.
TV+’ın yaza özel kampanyasında Turkcell Superonline fiber internete abone olan kullanıcılar, 15 aylık taahhütte bulunduklarında ilk 1 ay bütün kanalları açık, ilk 3 ayı da ücretsiz olarak izleyebilecek. Kullanıcılar hem internet hem de TV+ hizmetini tek bir kanaldan alabilecekler.

18 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikte gösterilecek filmler şöyle...
19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)
26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)

3 Temmuz: Solaris
10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)
17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)
24 Temmuz: Arctic
31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)
21 Ağustos: Colette
28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)
11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)
18 Eylül: Little White Lies 2

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