Açık havada ücretsiz sinema keyfi

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Yapı Kredi Bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, dün akşam Altın Palmiye ödüllü ‘Shoplifters’ (Arakçılar) filmiyle başladı. 18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisiyle görme engelliler de açık havada film keyfi yaşıyor. Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.

Zavaroğlu: “Başka hiçbir platformda olmayan yapımlar getireceğiz”

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, “14 özel film seçtik. Hem ödül almasına hem de ses getirmiş olan iyi yapımlar olmasına özen gösterdik. Görme engelli seyircileri de düşündük ve Hayal Ortağım uygulaması üzerinde sesli betimleme özelliğinin kullanılmasını sağladık. Bu özellik TV+’ta da olacak. Hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izlemek mümkün olacak. Bunlar sanata, özellikle de sinemaya yatırım yaptığımızın güzel bir örneği. Ayrıca başka hiçbir platformda olmayan dizi ve filmler de olacak” ifadelerini kullandı.

Barış Zavaroğlu

Üç ay boyunca ücretsiz abonelik

TV+’ın toplamda 1.7 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını belirten Zavaroğlu, “Amacımız, bu hizmeti daha çok kişiye deneyimletmek. Mayıs ayında TV+ kutusunun daha çok evde deneyimlenebilmesi için 3 ay ücretsiz kampanyamızı satışa açtık. Bunu herkes deneyebilir” dedi.

TV+’ın yaza özel kampanyasında Turkcell Superonline fiber internete abone olan kullanıcılar, 15 aylık taahhütte bulunduklarında ilk 1 ay bütün kanalları açık, ilk 3 ayı da ücretsiz olarak izleyebilecek. Kullanıcılar hem internet hem de TV+ hizmetini tek bir kanaldan alabilecekler.

18 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikte gösterilecek filmler şöyle...

19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)

26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)

3 Temmuz: Solaris

10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)

17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)

24 Temmuz: Arctic

31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)

21 Ağustos: Colette

28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)

11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)

18 Eylül: Little White Lies 2