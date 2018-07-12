Açık havada Fransız filmleri
Zorlu PSM Amfi, 16 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında pazartesi akşamları saat 20.00’de ses getiren Fransız filmlerine ev sahipliği yapacak. Fransız Kültür işbirliğiyle dev ekranda gerçekleşecek gösterimler, ücretsiz ve herkese açık olacak.
Sandrine Kiberlain’a Cesar’da en iyi kadın oyuncu ödülü kazandıran kara komedi ‘9 Ay Hapis’le başlayacak etkinlik kapsamında Mathieu Amalric’nin yönettiği ‘Barbara’, Claire Simon’un ‘Kuzey Garı’, fantastik animasyon ‘Kral ve Kuş’, Yves Montand ve Romy Schneider’ın oynadığı Claude Sautet filmi ‘Cesar ve Rosalie’, efsane koreograf Angelin Preljocaj’ın yaratma sürecine tanıklık eden Olivier Assayas belgeseli ‘Eldorado/Preljocaj’ gibi yapımlar seyirciyle buluşacak
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