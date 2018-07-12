Açık hava sineması Temmuz ve Ağustos ayı boyunca Zorlu Center'da
Zorlu Center; komedi, animasyon, aksiyon gibi birbirinden keyifli filmleri, Temmuz ayında her Salı ve Perşembe saat 21:00’de Meydan Katı Park alanında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak.
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı. Sinemaseverler, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca her Salı ve Perşembe günleri saat 21:00’de açık havada film izlemenin keyfini yaşayacaklar.
Dünyanın ilk her karesi yağlı boya tablolardan oluşan filmi "Vincent'i Sevmek (Loving Vincent)" 17 Temmuz Salı, romantik müzikal komedi-drama filmi Aşıklar Şehri, 19 Temmuz Perşembe, animasyon komedi filmi Fındık İşi 2 ise 24 Temmuz Salı akşamı sinemaseverlerle buluşacak.
TEMMUZ AYI FİLM PROGRAMI
TARİH
FİLM
SAAT
17 Temmuz Salı
Loving Vincent
21:00
19 Temmuz Perşembe
Aşıklar Şehri
21:00
24 Temmuz Salı
Fındık İşi 2
21:00
26 Temmuz Perşembe
Mucize
21:00
31 Temmuz Salı
Mutheşem Showman
21:00
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